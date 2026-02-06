Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW

So svojím enormným výkonom ohrevu 36 kW je náš horúcovodný vysokotlakový čistič s elektrickým ohrevom HDS E 8/16-4 M najsilnejší v svojej triede. S vysokotlakovou pištoľou EASY!Force.

Tam, kde sú spaliny neželané alebo dokonca zakázané, sú naše horúcovodné vysokotlakové čističe s elektrickým ohrevom tou správnou voľbou. HDS E 8/16-4 M je so svojím výkonom ohrevu 36 kW najsilnejším strojom svojej triedy a súčasne je extrémne energeticky efektívny. Túto efektivitu umožňujú okrem iného náš patentovaný stupeň eco!efficiency, ktorý znižuje pracovnú teplotou z maximálnych 85 na 60 °C, ako aj nová izolácia bojlera, ktorá v pohotovostnom režime znižuje spotrebu prúdu tohto stroja o 40 percent. Vysoká pracovná teplota max. 85° C je výhodou špeciálne pri mastnom a olejovom znečistení, pričom vďaka systému Servo Control je možné v trvalej prevádzke udržiavať až 80 ° C. Ďalšie inovácie firmy Kärcher, ako sú vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock, uľahčujú prevádzkovateľom a používateľom prácu: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti.

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť energeticky efektívny, vysoká úspora nákladov
  • Vďaka izolácii až 40 % úspora energie v pohotovostnom režime.
  • Jedinečný režim eco!efficiency.
Obzvlášť vysoká pracovná teplota
  • Veľký zásobník vody (max. 85 °C).
  • Až 58 °C v trvalej prevádzke pri plnej záťaži alebo 80 °C pomocou Servo Control.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
  • Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Servo Control
  • Výrazne vyššia teplota vody na príslušenstve.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 300 - 760
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 58 - max. 85
Príkon (kW) 41,5
Sieťový kábel (m) 5
Vykurovací výkon (kW) 36
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 123,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 134,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Elektrické vyhrievanie bez emisie spalín
  • Ovládacia lišta so svetelným ukazovateľom
  • Vypínač tlaku
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Servo Control
Oblasti využitia
  • Elektricky vyhrievaný horúcovodný vysokotlakový čistič bez výfukových plynov pre použitie vo vnútorných priestoroch
