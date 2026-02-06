Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
So svojím enormným výkonom ohrevu 36 kW je náš horúcovodný vysokotlakový čistič s elektrickým ohrevom HDS E 8/16-4 M najsilnejší v svojej triede. S vysokotlakovou pištoľou EASY!Force.
Tam, kde sú spaliny neželané alebo dokonca zakázané, sú naše horúcovodné vysokotlakové čističe s elektrickým ohrevom tou správnou voľbou. HDS E 8/16-4 M je so svojím výkonom ohrevu 36 kW najsilnejším strojom svojej triedy a súčasne je extrémne energeticky efektívny. Túto efektivitu umožňujú okrem iného náš patentovaný stupeň eco!efficiency, ktorý znižuje pracovnú teplotou z maximálnych 85 na 60 °C, ako aj nová izolácia bojlera, ktorá v pohotovostnom režime znižuje spotrebu prúdu tohto stroja o 40 percent. Vysoká pracovná teplota max. 85° C je výhodou špeciálne pri mastnom a olejovom znečistení, pričom vďaka systému Servo Control je možné v trvalej prevádzke udržiavať až 80 ° C. Ďalšie inovácie firmy Kärcher, ako sú vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock, uľahčujú prevádzkovateľom a používateľom prácu: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti.
Vlastnosti a výhody
Obzvlášť energeticky efektívny, vysoká úspora nákladov
- Vďaka izolácii až 40 % úspora energie v pohotovostnom režime.
- Jedinečný režim eco!efficiency.
Obzvlášť vysoká pracovná teplota
- Veľký zásobník vody (max. 85 °C).
- Až 58 °C v trvalej prevádzke pri plnej záťaži alebo 80 °C pomocou Servo Control.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Servo Control
- Výrazne vyššia teplota vody na príslušenstve.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|300 - 760
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Príkon (kW)
|41,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Vykurovací výkon (kW)
|36
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|123,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|134,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
- Striekacia tyč: 1050 mm
- Power tryska
Výbava
- Elektrické vyhrievanie bez emisie spalín
- Ovládacia lišta so svetelným ukazovateľom
- Vypínač tlaku
- 2 nádrže na čistiaci prostriedok
- Servo Control
Oblasti využitia
- Elektricky vyhrievaný horúcovodný vysokotlakový čistič bez výfukových plynov pre použitie vo vnútorných priestoroch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher