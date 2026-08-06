Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA

Výkonný jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA ponúka režim eco!efficiency a je vybavený automatickým navijakom s 15-metrovou vysokotlakovou hadicou Ultra Guard.

Ergonomický a užívateľsky prívetivý: jednofázový vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA z kompaktnej triedy s režimom eco!efficiency je vybavený robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom, ktoré vytvára potrebný tlak. Automatický navijak s 15-metrovou vysokotlakovou hadicou Ultra Guard s teflónovým povrchom zaisťuje jednoduchú manipuláciu aj pod tlakom a šetrí čas pri nastavení. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s patentovanou technológiou trysiek a rýchlospojkami EASY!Lock umožňuje pohodlnú a ergonomickú prácu. Systém Soft Damping System (SDS) redukuje vibrácie a zvyšuje komfort používania. Technológia horúcej vody účinne odstraňuje mastnotu a optimalizuje spotrebu čistiacich prostriedkov, ktoré sú presne dávkované z 15,5-litrovej nádrže. Tlak a prietok vody sa dajú jednoducho prispôsobiť konkrétnej čistiacej úlohe. HDS 6/15 CXA je nenáročný na údržbu, ideálny na každodenné použitie v náročných podmienkach. Technológia odvápňovania, vodný filter a bezpečnostný ventil spoľahlivo chránia stroj pred poškodením. Robustný podvozok poskytuje ochranu pred nárazmi. Veľké kolesá a riadiaci valec zabezpečujú vynikajúcu manévrovateľnosť. K dispozícii sú aj úložné priestory na príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
  • Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu
Vysoká hospodárnosť
  • Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
  • Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
  • Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
  • Integrované úložisko trysiek.
  • Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
  • Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 260 - 560
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar) 200
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Príkon (kW) 3,4
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 3,1
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (g/h) 2,5
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 025
Palivová nádrž (l) 15
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 104,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 116,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 1260 x 650 x 920

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Jemný tlmiaci systém (SDS)
  • Integrovaný automatický hadicový bubon
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
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