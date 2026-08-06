Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
Výkonný jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA ponúka režim eco!efficiency a je vybavený automatickým navijakom s 15-metrovou vysokotlakovou hadicou Ultra Guard.
Ergonomický a užívateľsky prívetivý: jednofázový vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA z kompaktnej triedy s režimom eco!efficiency je vybavený robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom, ktoré vytvára potrebný tlak. Automatický navijak s 15-metrovou vysokotlakovou hadicou Ultra Guard s teflónovým povrchom zaisťuje jednoduchú manipuláciu aj pod tlakom a šetrí čas pri nastavení. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s patentovanou technológiou trysiek a rýchlospojkami EASY!Lock umožňuje pohodlnú a ergonomickú prácu. Systém Soft Damping System (SDS) redukuje vibrácie a zvyšuje komfort používania. Technológia horúcej vody účinne odstraňuje mastnotu a optimalizuje spotrebu čistiacich prostriedkov, ktoré sú presne dávkované z 15,5-litrovej nádrže. Tlak a prietok vody sa dajú jednoducho prispôsobiť konkrétnej čistiacej úlohe. HDS 6/15 CXA je nenáročný na údržbu, ideálny na každodenné použitie v náročných podmienkach. Technológia odvápňovania, vodný filter a bezpečnostný ventil spoľahlivo chránia stroj pred poškodením. Robustný podvozok poskytuje ochranu pred nárazmi. Veľké kolesá a riadiaci valec zabezpečujú vynikajúcu manévrovateľnosť. K dispozícii sú aj úložné priestory na príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
- Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu
Vysoká hospodárnosť
- Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
- Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
- Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
- Integrované úložisko trysiek.
- Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
- Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|260 - 560
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar)
|200
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|3,4
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|3,1
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (g/h)
|2,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|025
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|104,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|116,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1260 x 650 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- Integrovaný automatický hadicový bubon
- Vypínač tlaku
- Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA náhradný diel
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