Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus je vyrobený z najkvalitnejších materiálov pre maximálny výkon. S automatickým navíjaním hadice a rotačnou tryskou Vibrasoft.
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus je navrhnutý s ohľadom na najlepšiu kvalitu a ergonómiu. Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou tak, aby zodpovedali použitiu aj na citlivých povrchoch. Rotačná tryska Vibrasoft tlmí hluk a vibrácie. Asistenčné systémy a LED indikátor poskytujú jasné informácie. Stroj z kategórie Super Class vyčnieva z davu pre svoje vynikajúce spracovanie a najkvalitnejšie materiály. Vo vnútri stroja pracuje odolné axiálne čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov. 4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda je výkonný a vyrobený tak, aby vydržal aj tú najväčšiu záťaž. Integrované hliníkové nosiče rámu tvoria ľahký podvozok vhodný na nakladanie žeriavom. Vďaka zvislej konštrukcii s vertikálnym motorom je stroj kompaktný a prenosný. Obsahuje tiež vysokotlakovú hadicu Ultra Guard s teflónovým povrchom, dostatočný úložný priestorom pre príslušenstvo, ako aj automatický navijak hadice na navíjanie a odvíjanie pri uhle až 45 ° – dokonca aj pod tlakom.
Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadiceAutomatické navíjanie a odvíjanie do uhla 45 °, dokonca aj pod tlakom. Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu Čas potrebný na prípravu stroja je až dvakrát kratší.
Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotkyMalá plocha a priestorovo úsporné proporcie. Jednoduché manévrovanie a preprava. Maximálna stabilita zaisťuje stabilný základ stroja.
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcovDlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Vysoký výkon a vysoká účinnosť. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Ergonomická rotačná tryska Vibrasoft
- Znižuje vibrácie až o 30%.
- Znižuje hlasitosť a hladinu hluku.
- Rotačná tryska odbremení náročnú prácu od rozsiahlych čistiacich úloh.
Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na mieste
- Otočná hlava čerpadla.
- Pohodlné zobrazenie stavu olejovej náplne a vypúšťací otvor oleja integrovaný v podvozku.
- Modulárna konštrukcia pozostávajúca z čerpadla, motora a rozvádzača.
Asistenčné systémy a LED stavový displej
- Integrovaná elektronika na sledovanie stroja
- Automatické vypnutie v prípade nízkonapäťového rozsahu alebo prepätia.
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Odkladací priestor.
- Nastaviteľné háčiky, napr. na uloženie druhého pracovného nadstavca alebo elektrického kábla.
- Skladovanie pre vysokotlakovú hadicu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 1000
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|80 - 250
|Max. tlak (bar)
|280
|Príkon (kW)
|8,8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|047
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|81,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|90,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|607 x 518 x 1063
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Ultra Guard
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Striekacia tyč: 1050 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Servo Control
Výbava
- 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
- 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
- Vypínač tlaku
- Integrovaný jemný vodný filter
- Elektronika na ochranu motora s LED ukazovateľom
- Priezor pre stav oleja
- Prívod vody z mosadze
Video
Oblasti využitia
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
- Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
- Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
- Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
- Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher