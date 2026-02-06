Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S poskytuje špičkovú kvalitu, vysoký výkon a užitočné asistenčné systémy. Navrhnuté pre ergonomickú prácu a maximálnu prenosnosť.

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S posúva ergonomickú prácu na ďalšiu úroveň. Prakticky navrhnutá EASY! Force Advanced vysokotlaková pištoľ umožňuje jednoduché používanie bez akejkoľvek prídržnej sily. otočný pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele dĺžky 1050 mm poskytuje maximálnu účinnosť. Servoriadenie umožňuje užívateľovi ovládať tlak a objem vody priamo zo spúšťového dela/tyčového snežného dela. Asistenčné systémy a LED stavový displej tiež vylepšujú užívateľsky prívetivý dizajn. Môžete sa spoľahnúť, že Kärcher použije tie najlepšie materiály, ktoré zaručia najvyššiu a najdlhšiu životnosť. Vo vnútri stroja pracuje odolné axiálne čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov. HD 10/25-4 S je poháňaný 4-pólovým nízkootáčkovým motorom so systémom chladenia vzduch-voda. Integrované hliníkové nosiče rámu znižujú hmotnosť a poskytujú ľahký, ale odolný podvozok, vďaka čomu je nakladanie žeriava voliteľné. Zvislá konštrukcia, pri ktorej sú motor a čerpacia jednotka inštalované vo vertikálnom usporiadaní, ponúka v praxi maximálnu prenosnosť. Kompaktný dizajn zahŕňa aj šikovný úložný priestor na príslušenstvo, ako je odkladací priestor.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus: Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotky
Malá plocha a priestorovo úsporné proporcie. Jednoduché manévrovanie a preprava. Maximálna stabilita zaisťuje stabilný základ stroja.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus: 4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Vysoký výkon a vysoká účinnosť. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus: Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na mieste
Pohodlné zobrazenie stavu olejovej náplne a vypúšťací otvor oleja integrovaný v podvozku. Modulárna konštrukcia pozostávajúca z čerpadla, motora a rozvádzača.
Asistenčné systémy a LED stavový displej
  • Integrovaná elektronika na sledovanie stroja
  • Vypínanie pri prepätí / podpätí.
  • Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
  • Odkladací priestor.
  • Nastaviteľné háčiky, napr. na uloženie druhého pracovného nadstavca alebo elektrického kábla.
  • Skladovanie pre vysokotlakovú hadicu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 80 - 250
Max. tlak (bar) 280
Príkon (kW) 8,8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 047
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 69,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 78,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 607 x 518 x 1063

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
  • 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaný jemný vodný filter
  • Elektronika na ochranu motora s LED ukazovateľom
  • Priezor pre stav oleja
  • Prívod vody z mosadze
Video

Oblasti využitia
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
  • Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
  • Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
  • Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus náhradný diel

