Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
Spoľahlivý, robustný a mobilný: horúcovodný vysokotlakový čistič najvyššej triedy s oceľovým rámom a čerpadlom kľukového hriadeľa zaujme pri každodennom používaní v tých najdrsnejších podmienkach.
Mobilný horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S Classic, vyvinutý pre použitie v náročných podmienkach, ako napríklad na staveniskách, v poľnohospodárstve alebo v automobilovom a dopravnom priemysle, vyniká špičkovým výkonom, nekomplikovanou obsluhou a veľmi dobrým pomerom cena/výkon. Vďaka otvorenému dizajnu s robustným oceľovým rámom sú všetky relevantné komponenty kedykoľvek prístupné a veľmi jednoduché na údržbu. Srdcom stroja supertriedy je výkonné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a piestom s keramickými puzdrami, zatiaľ čo nízkootáčkový, 4-pólový elektromotor zaisťuje bezpečnú a dlhotrvajúcu prevádzku. Požadovaný pracovný tlak a prietok vody je možné pohodlne nastaviť aj priamo na čerpadle, ktoré je chránené osvedčenou bezpečnostnou technológiou. Vďaka 30-litrovej palivovej nádrži je možné ľahko vykonávať aj veľmi dlhé čistenie, zatiaľ čo štandardná vysokotlaková pištoľ Classic zaisťuje najlepšie výsledky čistenia. Prepínateľný režim eco!efficiency umožňuje aj prácu vo veľmi ekonomickom teplotnom rozsahu 60°C s plným prietokom vody.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
SpoľahlivosťOsvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter.
Efektívna technológia horákovVysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
- So žeriavovým hákom pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|600 - 1300
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|8,9
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|7,2
|Príkon (kW)
|9,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|157
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|167
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1075 x 722 x 915
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
Výbava
- Vypínač tlaku
- Zástrčkový pólový menič (3~)
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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