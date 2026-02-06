Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
Robustný studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic je stvorený na každodenné zdolávanie náročných úloh. Super trieda v každom smere: extrémny výkon pre výborné výsledky čistenia.
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic bol navrhnutý pre každodenné použitie v náročných podmienkach a vždy zaujme svojim extrémnym výkonom. Z davu vyčnieva svojou pevnou konštrukciou a robustným oceľovým rámom. Jeho nastavenie je jednoduché a intuitívne, obsluha je bezproblémová. Všetky dôležité časti sú dostupné rýchlo a jednoducho. Vysokotlakový čistič Super Class je vybavený vysokotlakovou pištoľou Classic pre stroje radu HD Classic. Má tiež prémiový rýchlouzáver EASY!Lock. Vďaka tomu je nastavenie a uloženie stroja až päťkrát rýchlejšie ako s bežným uzáverom, čo vám ušetrí čas a námahu. Integrovaný vodný filter spoľahlivo chráni vysokotlakové čerpadlo pred časticami nečistôt, čím predlžuje životnosť stroja. Výkonné čerpadlo kľukového hriadeľa a odolné materiály sú základom vysokotlakového čističa: s hlavou valcov vyrobenou z mosadze a piestami s keramickými puzdrami. Tlak je možné nastaviť podľa potreby na čerpadle. 4-pólový nízkootáčkový motor s chladiacim systémom vzduch/voda pre dlhotrvajúcu a spoľahlivú prevádzku.
Vlastnosti a výhody
Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkamiVysoký výkon a vysoká účinnosť. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. S funkciou odsávania a teplotou vody až 60 °C.
Robustný oceľový rám s veľkými kolesami pre maximálnu prenosnosťChráni stroj aj v nepriaznivých podmienkach. Jednoduché a pohodlné na prepravu. Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!LockRýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva. Robustné a odolné príslušenstvo. Jednoduché a intuitívne ovládanie.
Dizajn stroja
- Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
- Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle.
- Stav naplnenia a kvalitu oleja je možné jednoducho skontrolovať pomocou kontrolného skla a mierky.
4-pólový nízkootáčkový motor chladený vodou/vzduchom
- Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu.
- Kombinuje efektívne vodné chladenie s robustným vzduchovým chladiacim systémom pre maximálny chladiaci výkon aj pri kolísavých teplotách okolia a teploty vody.
- Kompaktný dizajn pre maximálnu prenosnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 1000
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|60 - 250
|Max. tlak (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Príkon (kW)
|8,8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|045
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|60
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|67,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|720 x 637 x 1060
Balenie obsahuje
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Striekacia tyč: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
- Vypínač tlaku
- Integrovaný jemný vodný filter
- Priezor pre stav oleja
- Prívod vody z mosadze
Video
Oblasti využitia
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
- Čistenie obkladov a betónových líšt v stavebníctve.
- Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
- Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
- Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
- Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher