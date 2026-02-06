Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic

Robustný studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic je stvorený na každodenné zdolávanie náročných úloh. Super trieda v každom smere: extrémny výkon pre výborné výsledky čistenia.

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic bol navrhnutý pre každodenné použitie v náročných podmienkach a vždy zaujme svojim extrémnym výkonom. Z davu vyčnieva svojou pevnou konštrukciou a robustným oceľovým rámom. Jeho nastavenie je jednoduché a intuitívne, obsluha je bezproblémová. Všetky dôležité časti sú dostupné rýchlo a jednoducho. Vysokotlakový čistič Super Class je vybavený vysokotlakovou pištoľou Classic pre stroje radu HD Classic. Má tiež prémiový rýchlouzáver EASY!Lock. Vďaka tomu je nastavenie a uloženie stroja až päťkrát rýchlejšie ako s bežným uzáverom, čo vám ušetrí čas a námahu. Integrovaný vodný filter spoľahlivo chráni vysokotlakové čerpadlo pred časticami nečistôt, čím predlžuje životnosť stroja. Výkonné čerpadlo kľukového hriadeľa a odolné materiály sú základom vysokotlakového čističa: s hlavou valcov vyrobenou z mosadze a piestami s keramickými puzdrami. Tlak je možné nastaviť podľa potreby na čerpadle. 4-pólový nízkootáčkový motor s chladiacim systémom vzduch/voda pre dlhotrvajúcu a spoľahlivú prevádzku.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic: Výkonné a robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a piestami s keramickými objímkami
Vysoký výkon a vysoká účinnosť. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. S funkciou odsávania a teplotou vody až 60 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic: Robustný oceľový rám s veľkými kolesami pre maximálnu prenosnosť
Chráni stroj aj v nepriaznivých podmienkach. Jednoduché a pohodlné na prepravu. Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic: Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva. Robustné a odolné príslušenstvo. Jednoduché a intuitívne ovládanie.
Dizajn stroja
  • Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
  • Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle.
  • Stav naplnenia a kvalitu oleja je možné jednoducho skontrolovať pomocou kontrolného skla a mierky.
4-pólový nízkootáčkový motor chladený vodou/vzduchom
  • Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu.
  • Kombinuje efektívne vodné chladenie s robustným vzduchovým chladiacim systémom pre maximálny chladiaci výkon aj pri kolísavých teplotách okolia a teploty vody.
  • Kompaktný dizajn pre maximálnu prenosnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 60 - 250
Max. tlak (bar/MPa) 310 / 3,1
Príkon (kW) 8,8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 045
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 60
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 67,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 720 x 637 x 1060

Balenie obsahuje

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Striekacia tyč: 840 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaný jemný vodný filter
  • Priezor pre stav oleja
  • Prívod vody z mosadze
Video

Oblasti využitia
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Čistenie obkladov a betónových líšt v stavebníctve.
  • Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
  • Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
  • Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
  • Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic náhradný diel

