Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, najvýkonnejší 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič v kompaktnej triede, ponúka režim eco!efficiency, parný stupeň, 3-piestové axiálne čerpadlo a vysokotlakovú pištoľ.
HDS 8/18-4 C je najvýkonnejší 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič v kompaktnej triede, ktorý kombinuje režim eco!efficiency a parný stupeň pre maximálnu efektivitu čistenia. Výkonný 4-pólový vodou chladený motor a robustné axiálne čerpadlo s keramickými piestami poskytujú spoľahlivý a konštantný tlak vody. Automatické riadenie tlaku a prietoku pomocou pištole EASY!Force Advanced spolu s rýchlouzávermi EASY!Lock umožňuje pohodlnú manipuláciu pri práci. Systém SDS znižuje vibrácie a zvyšuje komfort pri dlhšom používaní. Technológia horúcej vody a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov z veľkokapacitnej 15,5-litrovej nádrže zabezpečujú účinné odstránenie mastnoty a nečistôt. Vďaka ochranným systémom, ako je odvápňovanie, vodný filter a bezpečnostný ventil, sa môžete na stroj spoľahnúť aj pri intenzívnom zaťažení. Odolný podvozok, veľké kolesá a manévrovací valec garantujú ľahké ovládanie aj na nerovnom teréne. K dispozícii je aj praktické úložné miesto na príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Vysoká hospodárnosť
- Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
- Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
- Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
- Integrované úložisko trysiek.
- Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
- Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní stupienkov.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|300 - 800
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar)
|220
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Príkon (kW)
|6
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,2
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|4,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|025
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|119,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|131,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1066 x 650 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Striekacia tyč: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher