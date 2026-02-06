Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C, najvýkonnejší 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič v kompaktnej triede, ponúka režim eco!efficiency, parný stupeň, 3-piestové axiálne čerpadlo a vysokotlakovú pištoľ.

HDS 8/18-4 C je najvýkonnejší 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič v kompaktnej triede, ktorý kombinuje režim eco!efficiency a parný stupeň pre maximálnu efektivitu čistenia. Výkonný 4-pólový vodou chladený motor a robustné axiálne čerpadlo s keramickými piestami poskytujú spoľahlivý a konštantný tlak vody. Automatické riadenie tlaku a prietoku pomocou pištole EASY!Force Advanced spolu s rýchlouzávermi EASY!Lock umožňuje pohodlnú manipuláciu pri práci. Systém SDS znižuje vibrácie a zvyšuje komfort pri dlhšom používaní. Technológia horúcej vody a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov z veľkokapacitnej 15,5-litrovej nádrže zabezpečujú účinné odstránenie mastnoty a nečistôt. Vďaka ochranným systémom, ako je odvápňovanie, vodný filter a bezpečnostný ventil, sa môžete na stroj spoľahnúť aj pri intenzívnom zaťažení. Odolný podvozok, veľké kolesá a manévrovací valec garantujú ľahké ovládanie aj na nerovnom teréne. K dispozícii je aj praktické úložné miesto na príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Vysoká hospodárnosť
  • Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
  • Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
  • Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
  • Integrované úložisko trysiek.
  • Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
  • Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní stupienkov.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 300 - 800
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar) 220
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Príkon (kW) 6
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,2
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 4,2
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 025
Palivová nádrž (l) 15
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 119,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 131,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1066 x 650 x 920

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Jemný tlmiaci systém (SDS)
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C náhradný diel

