Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed pre trvalo vysoké teploty až do 98 °C - ideálny pre mobilné ničenie buriny a overenú redukciu vírusov na povrchoch.

Náš horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed, vybavený výkonným dieselovým motorom Yanmar a chránený robustným rúrkovým rámom, zaujme pri náročných aplikáciách či počas mobilného a účinného odstraňovania burín horúcou vodou, a to aj na miestach, kde nie sú k dispozícii žiadne externé zdroje energie.Vysoký výkon horáka a integrovaný E-Box s teplotným senzorom pre neustále vysoké teploty až do 98 °C umožňujú nielen likvidáciu buriny, ale aj redukciu vírusov, inaktiváciu baktérií a choroboplodných zárodkov na povrchoch. Veľmi jednoduchá zmena z bežného vysokého tlaku na režim buriny ponúka maximálnu flexibilitu a užívateľský komfort. Vysokokvalitné komponenty, ako je vysokotlakové čerpadlo s mosadznou hlavou valcov, ventily z nehrdzavejúcej ocele alebo piesty z nehrdzavejúcej ocele potiahnuté chrómom a niklom, zaisťujú mimoriadne dlhú životnosť aj pri najtvrdšom nepretržitom používaní. K rozsiahlej bezpečnostnej výbave, ktorá chráni používateľa aj zariadenie, patrí okrem iného plaváková nádrž s integrovanou ochranou proti vodnému kameňu (DGT).

Vlastnosti a výhody
Zvýšený výkon čistenia vďaka horúcej vode
  • Plynulá regulácia priamo na stroji: od pary až po prúd horúcej vody.
  • Reguláciu prietoku pary je možné podľa potreby nastaviť pre každý druh čistenia.
Maximálna výkonnosť
  • Vysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným trvalým zapaľovaním.
  • Automatické vypínanie horáka pri nedostatku vody a prehriatí.
Úsporný naftový spaľovací motor
  • Spĺňa emisnú normu EU STAGE V.
  • Elektroštart na jednoduché zapínanie bez vynakladania veľkej sily.
Jednoduchá obsluha
  • Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
  • Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 450 - 900
Pracovný tlak (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 98
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,6
Veľkosť trysky 048
Palivová nádrž (l) 34
Druh pohonu Nafta
Výrobca motora Yanmar
Typ motora L 100 V
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita vozík
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 199,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 205

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Klietkový ochranný rám
  • Elektroštart
  • stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
Oblasti využitia
  • Účinné odstraňovanie buriny v komunálnom prostredí bez chemikálií
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed náhradný diel

