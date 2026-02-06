Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed pre trvalo vysoké teploty až do 98 °C - ideálny pre mobilné ničenie buriny a overenú redukciu vírusov na povrchoch.
Náš horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed, vybavený výkonným dieselovým motorom Yanmar a chránený robustným rúrkovým rámom, zaujme pri náročných aplikáciách či počas mobilného a účinného odstraňovania burín horúcou vodou, a to aj na miestach, kde nie sú k dispozícii žiadne externé zdroje energie.Vysoký výkon horáka a integrovaný E-Box s teplotným senzorom pre neustále vysoké teploty až do 98 °C umožňujú nielen likvidáciu buriny, ale aj redukciu vírusov, inaktiváciu baktérií a choroboplodných zárodkov na povrchoch. Veľmi jednoduchá zmena z bežného vysokého tlaku na režim buriny ponúka maximálnu flexibilitu a užívateľský komfort. Vysokokvalitné komponenty, ako je vysokotlakové čerpadlo s mosadznou hlavou valcov, ventily z nehrdzavejúcej ocele alebo piesty z nehrdzavejúcej ocele potiahnuté chrómom a niklom, zaisťujú mimoriadne dlhú životnosť aj pri najtvrdšom nepretržitom používaní. K rozsiahlej bezpečnostnej výbave, ktorá chráni používateľa aj zariadenie, patrí okrem iného plaváková nádrž s integrovanou ochranou proti vodnému kameňu (DGT).
Vlastnosti a výhody
Zvýšený výkon čistenia vďaka horúcej vode
- Plynulá regulácia priamo na stroji: od pary až po prúd horúcej vody.
- Reguláciu prietoku pary je možné podľa potreby nastaviť pre každý druh čistenia.
Maximálna výkonnosť
- Vysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným trvalým zapaľovaním.
- Automatické vypínanie horáka pri nedostatku vody a prehriatí.
Úsporný naftový spaľovací motor
- Spĺňa emisnú normu EU STAGE V.
- Elektroštart na jednoduché zapínanie bez vynakladania veľkej sily.
Jednoduchá obsluha
- Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
- Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|450 - 900
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 98
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,6
|Veľkosť trysky
|048
|Palivová nádrž (l)
|34
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Typ motora
|L 100 V
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|vozík
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|199,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|205
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Klietkový ochranný rám
- Elektroštart
- stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
Oblasti využitia
- Účinné odstraňovanie buriny v komunálnom prostredí bez chemikálií
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed náhradný diel
