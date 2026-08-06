HD 9/23 De Tr1
Sebestačný, mobilný, so spoľahlivým naftovým motorom Yanmar (EU STAGE V): vysokotlakový prívesný vozík HD 9/23 De Tr1 na dlhé vysokotlakové čistenie na stavbách a v komunálnej oblasti. S nádržou na vodu s objemom 1000 litrov.
Vybavený extrémne silným, spoľahlivým a ekologickým naftovým motorom Yanmar (EU STAGE V) a nádržou na vodu s objemom 1000 litrov pracuje náš mobilný studenovodný prívesný vozík HD 9/23 De Tr1 úplne sebestačne. Rozsiahle vysokotlakové čistenie, ktoré je často potrebné napríklad v komunálnej oblasti alebo v stavebníctve, s ním zvládnete úplne bez problémov. S pracovným tlakom 230 barov a prietokom až 930 litrov za hodinu sa nekladú požiadavkám žiadne hranice. Sériovo je vysokotlakový prívesný vozík vybavený napríklad ergonomickou vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, ako aj rôznymi možnosťami odkladania. Tento odolný stroj sa okrem toho jednoducho obsluhuje a na objednávku je možné dodanie aj v iných konfigurovateľných variantoch – napríklad s hadicovým bubnom na zadnej časti alebo vo verzii Cab.
Vlastnosti a výhody
Nezávislosť na externom prívode prúdu a vodyNaftové motory Yanmar alebo benzínové motory Honda (obidva EU STAGE V) pre sebestačnú prácu. 1000 l nádrž na vodu na minimálne jednu hodinu čistenia s plným výkonom. Integrovaný koncept prívesného vozíka pre vysokú mobilitu a maximálnu nezávislosť.
Jednoduchá a pohodlná obsluhaNajjednoduchšia obsluha a použitie pri prenájme strojov. Komfortné vybavenie motorovým elektroštartom a hadicovým bubnom (na objednávku). Odkladací priečinok v zadnej časti na odkladanie palivových kanistrov a príslušenstva.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.Spoľahlivá a osvedčená vysokotlaková technológia Kärcher s dlhou životnosťou. Čelný nárazník a plachtu na zakrytie zadnej časti na ochranu stroja je možné dokúpiť na objednávku. Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje celoročné využitie.
Možné sú viaceré konfigurácie
- Flexibilné konfigurácie na mieru pre individuálne požiadavky zákazníkov.
- Na objednávku variant Cab na použitie na korbách alebo na zabudovanie do áut.
- Na požiadanie je možné nádrže vyhotoviť aj v špeciálnych farbách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|400 - 930
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Výrobca motora
|Yanmar
|Typ motora
|L 100 V
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|600
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Servo Control
- Power tryska
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Video
Oblasti využitia
- Mobilné vysokotlakové čistenie v stavebníctve, ako aj stavebných strojov a stavebných vozidiel
- Na prenájom prostredníctvom požičovní na rôzne čistiace práce
- Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad na odstraňovanie grafitov
- Mobilné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti, napríklad v parkoch