Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
Horúcovodný vysokotlakový čistič s ohrevom HDS E 8/16-4 M presviedča výkonom 24 kW a vysokou energetickou efektivitou všade tam, kde sú spaliny neželané alebo dokonca zakázané.
Chráni zdroje a súčasne má enormný výkon: Inovatívny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS E 8/16-4 M boduje 24 kW výkonom ohrevu a vysokou pracovnou teplotou maximálne 85 °C. Pritom pracuje energeticky veľmi efektívne. Len samotná moderná, vysoko účinná izolácia bojlera tohto elektricky vyhrievaného stroja znižuje spotrebu prúdu v pohotovostnom režime o dobrých 40 percent. Pri aktivovanom stupni eco!efficiency sa vysokotlakový čistič automaticky prepne do obzvlášť efektívnej prevádzky s teplotou 60 °C, ktorá je pre väčšinu druhov čistenia maximálne postačujúca. Ak je však potrebné odstrániť extrémne znečistenie olejom alebo mastnotou, oplatí sa maximálne možná pracovná teplota. S regulátorom Servo Control udržíte až 70 °C bez námahy aj v trvalej prevádzke. Ďalšie inovatívne detaily, ako je vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia, dopĺňajú tento vynikajúci balík výbavy.
Vlastnosti a výhody
Obzvlášť energeticky efektívny, vysoká úspora nákladov
- Vďaka izolácii až 40 % úspora energie v pohotovostnom režime.
- Jedinečný režim eco!efficiency.
Obzvlášť vysoká pracovná teplota
- Veľký zásobník vody (max. 85 °C).
- Až 45 °C v trvalej prevádzke pri plnej záťaži alebo 70 °C pomocou Servo Control.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Servo Control
- Výrazne vyššia teplota vody na príslušenstve.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|300 - 760
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Príkon (kW)
|29,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Vykurovací výkon (kW)
|24
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|122,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|133,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
- Striekacia tyč: 1050 mm
- Power tryska
Výbava
- Elektrické vyhrievanie bez emisie spalín
- Ovládacia lišta so svetelným ukazovateľom
- Vypínač tlaku
- 2 nádrže na čistiaci prostriedok
- Servo Control
Oblasti využitia
- Elektricky vyhrievaný horúcovodný vysokotlakový čistič bez výfukových plynov pre použitie vo vnútorných priestoroch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher