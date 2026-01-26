Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW

Horúcovodný vysokotlakový čistič s ohrevom HDS E 8/16-4 M presviedča výkonom 24 kW a vysokou energetickou efektivitou všade tam, kde sú spaliny neželané alebo dokonca zakázané.

Chráni zdroje a súčasne má enormný výkon: Inovatívny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS E 8/16-4 M boduje 24 kW výkonom ohrevu a vysokou pracovnou teplotou maximálne 85 °C. Pritom pracuje energeticky veľmi efektívne. Len samotná moderná, vysoko účinná izolácia bojlera tohto elektricky vyhrievaného stroja znižuje spotrebu prúdu v pohotovostnom režime o dobrých 40 percent. Pri aktivovanom stupni eco!efficiency sa vysokotlakový čistič automaticky prepne do obzvlášť efektívnej prevádzky s teplotou 60 °C, ktorá je pre väčšinu druhov čistenia maximálne postačujúca. Ak je však potrebné odstrániť extrémne znečistenie olejom alebo mastnotou, oplatí sa maximálne možná pracovná teplota. S regulátorom Servo Control udržíte až 70 °C bez námahy aj v trvalej prevádzke. Ďalšie inovatívne detaily, ako je vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia, dopĺňajú tento vynikajúci balík výbavy.

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť energeticky efektívny, vysoká úspora nákladov
  • Vďaka izolácii až 40 % úspora energie v pohotovostnom režime.
  • Jedinečný režim eco!efficiency.
Obzvlášť vysoká pracovná teplota
  • Veľký zásobník vody (max. 85 °C).
  • Až 45 °C v trvalej prevádzke pri plnej záťaži alebo 70 °C pomocou Servo Control.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
  • Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Servo Control
  • Výrazne vyššia teplota vody na príslušenstve.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 300 - 760
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 45 - max. 85
Príkon (kW) 29,5
Sieťový kábel (m) 5
Vykurovací výkon (kW) 24
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 122,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 133,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Elektrické vyhrievanie bez emisie spalín
  • Ovládacia lišta so svetelným ukazovateľom
  • Vypínač tlaku
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Servo Control
Oblasti využitia
  • Elektricky vyhrievaný horúcovodný vysokotlakový čistič bez výfukových plynov pre použitie vo vnútorných priestoroch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW náhradný diel

