Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
Robustný, všestranný vysokotlakový čistič s oceľovým rámom, 4-pólovým nízkootáčkovým motorom, čerpadlom kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov.
Vysokotlakový čistič s jednoduchou obsluhou HD 7/11-4 M Classic z radu Classic prináša pôsobivý robustný konštrukčný dizajn, vysokokvalitné komponenty s dlhou životnosťou a veľkú všestrannosť. Stroj strednej triedy je vhodný pre širokú škálu čistiacich úloh, ako je čistenie vozidiel, výrobných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, ako aj čistenie fasád a v komunálnej sfére. Odolné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a sacou funkciou umožňuje prácu s teplotou vody až 60 °C a ponúka aj možnosti nastavenia objemu vody a pracovného tlaku. Znížené otáčky 4-pólového nízkootáčkového motora zaisťujú aj menšie opotrebovanie čerpadla, ktoré je navyše chránené integrovaným vodným filtrom. Všetky dôležité komponenty sú vďaka jednoduchej údržbe ľahko dostupné v niekoľkých krokoch. Šikovný koncept HD 7/11-4 M Classic dopĺňa premyslene navrhnutý úložný priestor pre príslušenstvo s pripojením EASY!Lock pre rýchlu a intuitívnu výmenu príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
4-pólový nízkootáčkový elektromotorZnížené otáčky motora pre menšie opotrebovanie čerpadla. Dlhá životnosť motora. Len veľmi nízke vibrácie motora.
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcovDlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle. S funkciou odsávania a teplotou vody až 60 °C.
Jednoduchá údržbaVšetky dôležité komponenty sú dostupné v niekoľkých jednoduchých krokoch. Stav naplnenia a kvalita oleja sú ľahko čitateľné vďaka kontrolnému sklíčku. Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- S praktickým úložným priestorom na trysky a drobné diely.
- Umožňuje bezpečné skladovanie vysokotlakovej hadice.
- S integrovaným hákom na príslušenstvo pre napájací kábel.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
- Robustné a odolné príslušenstvo.
- Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva.
- Jednoduché a intuitívne ovládanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|216 / 244
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|450 - 700
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|50 - 110
|Max. tlak (bar)
|150
|Príkon (kW)
|2,9
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|050
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|51,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|64,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|740 x 528 x 952
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Striekacia tyč: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Vysokotlakové čistenie vozidiel
- Možno použiť na čistenie fasád
- Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
