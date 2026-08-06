Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus ponúka výkon aj pohodlie. Je vyrobený z kvalitných materiálov má automatický hadicový navijak a rotačná trysku Vibrasoft.

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus umožňuje ergonomickú prácu vďaka vysokotlakovej pištoli EASY!Force Advanced bez prídržnej sily. Tlak a množstvo vody je možné regulovať priamo na spúšti pištole/nadstavca pomocou ovládača Servo Control; pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele (1050 mm) sa dá otáčať. Rotačná tryska Vibrasoft znižuje vibrácie a hluk až o 30 percent. Čistič presviedča kvalitným spracovaním a materiálmi: vertikálne inštalovaná jednotka motora a čerpadla pozostáva z čerpadla s nerezovými piestami a mosadznou hlavou valca, ako aj zo 4-pólového nízkootáčkového motora s chladením vodou/vzduchom a umožňuje kompaktný dizajn pre maximálnu prenosnosť. Hliníkový rámový nosič robí podvozok robustným, ľahkým a vhodným pre nakladanie žeriavom. Zahŕňa vysokotlakovú hadicu Ultra Guard s odolným povrchom Teflon® a automatický navijak hadice schopný navíjať a odvíjať aj pod tlakom a pod uhlom až 45°, čo umožňuje až o 50 percent rýchlejšie nastavenie stroja. Tento stroj má veľa možností na ukladanie príslušenstva, ako napríklad priehradku a nastaviteľné háčiky.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus: Automatický navijak hadice
Automatický navijak hadice
Automatické navíjanie a odvíjanie do uhla 45 °, dokonca aj pod tlakom. Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu Časy nastavenia sú až dvakrát rýchlejšie.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus: Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotky
Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotky
Malá plocha a priestorovo úsporné proporcie. Jednoduché manévrovanie a preprava. Maximálna stabilita zaisťuje stabilný základ stroja.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus: 4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Vysoký výkon a účinnosť. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Ergonomická rotačná tryska Vibrasoft
  • Znižuje vibrácie až o 30%.
  • Znižuje hlasitosť a hladinu hluku.
  • Rotačná tryska odbremení náročnú prácu od rozsiahlych čistiacich úloh.
Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na mieste
  • Otočná hlava čerpadla.
  • Pohodlné zobrazenie stavu olejovej náplne a vypúšťací otvor oleja integrovaný v podvozku.
  • Modulárna konštrukcia pozostávajúca z čerpadla, motora a rozvádzača.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Odkladací priestor.
  • Nastaviteľné háčiky, napr. na uloženie druhého pracovného nadstavca alebo elektrického kábla.
  • Skladovanie pre vysokotlakovú hadicu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 50 - 210
Max. tlak (bar) 250
Príkon (kW) 8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 050
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 75,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 83,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 607 x 518 x 1063

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s vložkou Softgrip
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Ultra Guard
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlakový pracovný nadstavec
  • Servo Control

Výbava

  • 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
  • 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaný jemný vodný filter
  • Priezor pre stav oleja
  • Prívod vody z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
  • Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
  • Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
  • Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus náhradný diel

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