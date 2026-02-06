Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
Moderné riešenie pomocou bojlera znižuje pri našom horúcovodnom vysokotlakovom čističi HDS E 8/16-4 M spotrebu prúdu elektricky vyhrievaného stroja (12 kW) v pohotovostnom režime o 40 percent.
Mastné a olejové znečistenie sa najúčinnejšie zvládne pomocou vysokých teplôt. Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS E 8/16-4 M ponúka maximálnu pracovnú teplotu 85 °C, čím je pre tieto úlohy vynikajúco vybavený, pričom vďaka systému Servo Control a zabudovanej komory s rýchloohrevom je dokonca možné trvalo udržiavať teplotu 45 °C. Aj nová vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock patria k inovatívnym vlastnostiam tohto stroja s elektrickým ohrevom: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Okrem toho sa HDS E 8/16-4 M pýši vynikajúcou energetickou efektívnosťou. O to sa okrem iného stará nová, kvalitná izolácia bojlera, ktorá v pohotovostnom režime znižuje spotrebu prúdu o 40 percent, ako aj patentovaný stupeň eco!efficiency, v ktorom stroj automaticky pracuje v úspornom režime s teplotou 60 °C.
Vlastnosti a výhody
Obzvlášť energeticky efektívny, vysoká úspora nákladov
- Vďaka izolácii až 40 % úspora energie v pohotovostnom režime.
- Jedinečný režim eco!efficiency.
Obzvlášť vysoká pracovná teplota
- Veľký zásobník vody (max. 85 °C).
- Až do 30 °C v nepretržitej prevádzke
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Servo Control
- Výrazne vyššia teplota vody na príslušenstve.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|300 - 760
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Príkon (kW)
|17,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Vykurovací výkon (kW)
|12
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|119,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|130,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
- Striekacia tyč: 1050 mm
- Power tryska
Výbava
- Elektrické vyhrievanie bez emisie spalín
- Ovládacia lišta so svetelným ukazovateľom
- Vypínač tlaku
- 2 nádrže na čistiaci prostriedok
- Servo Control
Oblasti využitia
- Elektricky vyhrievaný horúcovodný vysokotlakový čistič bez výfukových plynov pre použitie vo vnútorných priestoroch
