Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW

Moderné riešenie pomocou bojlera znižuje pri našom horúcovodnom vysokotlakovom čističi HDS E 8/16-4 M spotrebu prúdu elektricky vyhrievaného stroja (12 kW) v pohotovostnom režime o 40 percent.

Mastné a olejové znečistenie sa najúčinnejšie zvládne pomocou vysokých teplôt. Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS E 8/16-4 M ponúka maximálnu pracovnú teplotu 85 °C, čím je pre tieto úlohy vynikajúco vybavený, pričom vďaka systému Servo Control a zabudovanej komory s rýchloohrevom je dokonca možné trvalo udržiavať teplotu 45 °C. Aj nová vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock patria k inovatívnym vlastnostiam tohto stroja s elektrickým ohrevom: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Okrem toho sa HDS E 8/16-4 M pýši vynikajúcou energetickou efektívnosťou. O to sa okrem iného stará nová, kvalitná izolácia bojlera, ktorá v pohotovostnom režime znižuje spotrebu prúdu o 40 percent, ako aj patentovaný stupeň eco!efficiency, v ktorom stroj automaticky pracuje v úspornom režime s teplotou 60 °C.

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť energeticky efektívny, vysoká úspora nákladov
  • Vďaka izolácii až 40 % úspora energie v pohotovostnom režime.
  • Jedinečný režim eco!efficiency.
Obzvlášť vysoká pracovná teplota
  • Veľký zásobník vody (max. 85 °C).
  • Až do 30 °C v nepretržitej prevádzke
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
  • Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Servo Control
  • Výrazne vyššia teplota vody na príslušenstve.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 300 - 760
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 30 - max. 85
Príkon (kW) 17,5
Sieťový kábel (m) 5
Vykurovací výkon (kW) 12
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 119,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 130,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Elektrické vyhrievanie bez emisie spalín
  • Ovládacia lišta so svetelným ukazovateľom
  • Vypínač tlaku
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Servo Control
Oblasti využitia
  • Elektricky vyhrievaný horúcovodný vysokotlakový čistič bez výfukových plynov pre použitie vo vnútorných priestoroch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
