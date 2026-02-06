Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
Nezávislý na externom napájaní prúdom: vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 1000 Be s benzínovým motorom Honda a elektroštartérom. Vyvinutý pre náročné pracovné úlohy.
Výkonný vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 1000 Be pre náročné a nepretržité používanie všade tam, kde nie je prívod prúdu. Odolný benzínový motor Honda s pohodlným elektroštartom a automatickým poklesom otáčok pri prestávkach v práci sa stará o maximálnu nezávislosť, a stabilný rám, ktorý chráni komponenty, je dimenzovaný pre nakladanie žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom. Všetky komponenty sú z kvalitných materiálov. Vysokotlakové čerpadlo je napríklad vybavené mosadznou hlavou valca, antikorovými ventilmi a antikorovým piestami s chróm-niklovým povrchom. Moderné inovácie, ako vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock sa dodávajú sériovo. Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnanís bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Integrovaná regulácia tlaku a prietoku vody pomocou regulátora Servo Control priamo na vysokotlakovej pištoli umožňuje optimálne prispôsobenie rôznym druhom čistenia.
Vlastnosti a výhody
Veľmi pohodlná obsluhaAutomatické vypínanie horáka pri nedostatku vody a prehriatí. Ergonomická ručná striekacia pištoľ znižuje silu potrebnú na stlačenie a udržanie stlačenej pištole.
Maximálna výkonnosťVysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným trvalým zapaľovaním. Na odstraňovanie nepoddajných zaschnutých nečistôt. Dve integrované naftové a benzínové nádrže umožňujú dlhé doby chodu.
Výkonný benzínový motorSpĺňa emisnú normu EU STAGE V. Elektroštart na jednoduché zapínanie bez vynakladania veľkej sily.
Jednoduchá obsluha
- Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
- Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|450 - 900
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,6
|Palivová nádrž (l)
|34
|Palivá
|benzín / Nafta
|Druh pohonu
|benzín
|Výrobca motora
|Honda
|Typ motora
|GX 390
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|175,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|181,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1100 x 750 x 785
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Klietkový ochranný rám
- Elektroštart
- stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
Video
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher