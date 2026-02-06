Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be

Nezávislý na externom napájaní prúdom: vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 1000 Be s benzínovým motorom Honda a elektroštartérom. Vyvinutý pre náročné pracovné úlohy.

Výkonný vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 1000 Be pre náročné a nepretržité používanie všade tam, kde nie je prívod prúdu. Odolný benzínový motor Honda s pohodlným elektroštartom a automatickým poklesom otáčok pri prestávkach v práci sa stará o maximálnu nezávislosť, a stabilný rám, ktorý chráni komponenty, je dimenzovaný pre nakladanie žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom. Všetky komponenty sú z kvalitných materiálov. Vysokotlakové čerpadlo je napríklad vybavené mosadznou hlavou valca, antikorovými ventilmi a antikorovým piestami s chróm-niklovým povrchom. Moderné inovácie, ako vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock sa dodávajú sériovo. Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnanís bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Integrovaná regulácia tlaku a prietoku vody pomocou regulátora Servo Control priamo na vysokotlakovej pištoli umožňuje optimálne prispôsobenie rôznym druhom čistenia.

Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be: Veľmi pohodlná obsluha
Automatické vypínanie horáka pri nedostatku vody a prehriatí. Ergonomická ručná striekacia pištoľ znižuje silu potrebnú na stlačenie a udržanie stlačenej pištole.
Vysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným trvalým zapaľovaním. Na odstraňovanie nepoddajných zaschnutých nečistôt. Dve integrované naftové a benzínové nádrže umožňujú dlhé doby chodu.
Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Elektroštart na jednoduché zapínanie bez vynakladania veľkej sily.
  • Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
  • Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 450 - 900
Pracovný tlak (bar/MPa) 40 - 210 / 4 - 21
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 98
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,6
Palivová nádrž (l) 34
Palivá benzín / Nafta
Druh pohonu benzín
Výrobca motora Honda
Typ motora GX 390
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 175,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 181,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 1100 x 750 x 785

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Klietkový ochranný rám
  • Elektroštart
  • stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
