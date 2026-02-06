Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
Výkonný 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C v kompaktnej triede s režimom eco!efficiency, ovládaním jedným tlačidlom a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force Advanced.
Výkonný 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič v kompaktnej triede: HDS 7/16 C s výkonným vzduchom chladeným motorom s režimom eco!efficiency. Robustné axiálne čerpadlo s tromi keramickými piestami vytvára vysoký tlak. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s patentovanou technológiou trysiek a rýchlouzávermi EASY!Lock umožňujú ergonomickú prácu. Systém Soft Damping System (SDS) znižuje vibrácie. Technológia horúcej vody efektívne odstraňuje aj mazivá a znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov, ktoré sa presne dávkujú z 15,5-litrovej nádrže. Tlak a prietok vody je možné nastaviť v závislosti od úlohy. HDS 7/16 C nenáročný na údržbu je určený na každodenné použitie v náročných podmienkach. Technológia odvápňovania, vodný filter a bezpečnostný ventil chránia stroj pred poškodením. Robustný podvozok chráni pred nárazmi, zatiaľ čo veľké kolesá a riadiaci valec/koleso ponúkajú vysokú manévrovateľnosť. K dispozícii sú integrované úložné možnosti pre príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Vysoká hospodárnosť
- Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
- Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
- Patentovaná výkonná tryska Kärcher môže ponúknuť až o 40% väčšiu silu nárazu ako bežné trysky.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
- Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
- Integrované úložisko trysiek.
- Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
- Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní stupienkov.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|310 - 660
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. tlak (bar)
|220
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|4,4
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|3,6
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (g/h)
|2,9
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|025
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|111,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|120
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1066 x 650 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Striekacia tyč: 1050 mm
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- Vypínač tlaku
- Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
