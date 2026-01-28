Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus zaujme vysokým výkonom a kvalitou. Asistenčné systémy a Studenovodný Vibrasoft navrhnuté s ohľadom na ergonómiu.

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus je ideálny stroj pre ergonomickú a užívateľsky prívetivú obsluhu. EASY! Force Advanced vysokotlaková pištoľ umožňuje pohodlné používanie bez akejkoľvek prídržnej sily. Tlak a objem vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi pracovným nadstavcom a spúšťovou pištoľou. Znížením tlaku týmto spôsobom môžu používatelia rýchlo reagovať na citlivé povrchy – bez toho, aby museli meniť celú trysku. Rotačná tryska Vibrasoft tiež výrazne znižuje vibrácie na pracovnom nadstavci. Asistenčné systémy a LED stavový displej zvyšujú užívateľskú prívetivosť. Starostlivo vybrané materiály zaisťujú, že špičková kvalita pokračuje aj vo vnútri stroja Super Class. Odolné axiálne čerpadlo, piesty z nehrdzavejúcej ocele a mosadzná hlava valcov spolupracujú so 4-pólovým nízkootáčkovým motorom so systémom chladenia vzduch-voda. Integrované nosiče rámov vyrobené z hliníka tvoria ľahký, ale robustný podvozok, vďaka čomu je nakladanie žeriava voliteľné. Pre kompaktnú a prenosnú konštrukciu je motorová a čerpacia jednotka namontovaná vertikálne vo zvislom usporiadaní. Stroj je vybavený aj úložným priestorom na príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus: Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotky
Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotky
Malá plocha a priestorovo úsporné proporcie. Jednoduché manévrovanie a preprava. Maximálna stabilita zaisťuje stabilný základ stroja.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus: 4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Vysoký výkon a vysoká účinnosť. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus: Ergonomická rotačná tryska Vibrasoft
Ergonomická rotačná tryska Vibrasoft
Znižuje vibrácie až o 30%. Znižuje hlasitosť a hladinu hluku. Rotačná tryska odbremení náročnú prácu od rozsiahlych čistiacich úloh.
Asistenčné systémy a LED stavový displej
  • Integrovaná elektronika na sledovanie stroja
  • Vypínanie pri prepätí / podpätí.
  • Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na mieste
  • Otočná hlava čerpadla.
  • Pohodlné zobrazenie stavu olejovej náplne a vypúšťací otvor oleja integrovaný v podvozku.
  • Modulárna konštrukcia pozostávajúca z čerpadla, motora a rozvádzača.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
  • Odkladací priestor.
  • Nastaviteľné háčiky, napr. na uloženie druhého pracovného nadstavca alebo elektrického kábla.
  • Skladovanie pre vysokotlakovú hadicu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 80 - 250
Max. tlak (bar/MPa) 280 / 2,8
Príkon (kW) 8,8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 047
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 70,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 78,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 607 x 518 x 1063

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s vložkou Softgrip
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Servo Control

Výbava

  • 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
  • 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaný jemný vodný filter
  • Priezor pre stav oleja
  • Prívod vody z mosadze
Video

Oblasti využitia
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
  • Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
  • Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
  • Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
