Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C

Jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C v kompaktnej triede s 3-piestovým axiálnym čerpadlom, ovládaním jedným tlačidlom a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force Advanced.

Kvalita, ergonómia a užívateľská prívetivosť: HDS 6/15 C je výkonný jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič v kompaktnej triede so vzduchom chladeným motorom, ekonomickým režimom eco!efficiency a intuitívnym ovládaním jedným tlačidlom. Robustné axiálne čerpadlo s tromi keramickými piestami vytvára potrebný tlak. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s patentovanou technológiou trysiek a oceľovým nadstavcom s dĺžkou viac ako 1 meter, ako aj rýchlouzávermi EASY!Lock umožňujú ergonomickú prácu. Soft Damping System (SDS) znižuje vibrácie pre prácu bez únavy. Technológia horúcej vody efektívne odstraňuje aj mazivá a znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov, ktoré sa presne dávkujú z 15,5-litrovej nádrže. Tlak a prietok vody je možné nastaviť v závislosti od úlohy. HDS 6/15 C nenáročný na údržbu je určený na každodenné použitie v náročných podmienkach. Technológia odvápňovania, vodný filter a bezpečnostný ventil chránia stroj pred poškodením. Robustný podvozok chráni pred nárazmi, zatiaľ čo veľké kolesá a riadiaci valec/koleso ponúkajú vysokú manévrovateľnosť. K dispozícii sú úložné priestory pre príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Vysoká hospodárnosť
  • Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
  • Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
  • Patentovaná výkonná tryska Kärcher môže ponúknuť až o 40% väčšiu silu nárazu ako bežné trysky.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
  • Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
  • Integrované úložisko trysiek.
  • Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
  • Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní stupienkov.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 260 - 560
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar) 200
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Príkon (kW) 3,4
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 3,1
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 2,5
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 15
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 101,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 110
Rozmery (d x š x v) (mm) 1066 x 650 x 920

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok
Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
