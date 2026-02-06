Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
Robustný, všestranný vysokotlakový čistič s oceľovým rámom, 4-pólovým nízkorýchlostným motorom a kľukovým hriadeľom s mosadznou hlavou valca pre dlhé prestoje a nízke nároky na údržbu.
Ľahko použiteľný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic z radu Kärcher Classic sa vyznačuje pôsobivou robustnou konštrukciou, vysoko kvalitnými a odolnými komponentmi a veľkou všestrannosťou. Stroj strednej triedy je vhodný pre širokú škálu čistiacich úloh, ako je čistenie vozidiel, výrobných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, ako aj čistenie fasád a v komunálnej oblasti. Odolné kľukové čerpadlo s mosadznou hlavou valca a sacou funkciou umožňuje prácu s teplotami vody až do 60 °C a ponúka aj možnosti nastavenia objemu vody a pracovného tlaku. Znížené otáčky 4-pólového nízkorýchlostného motora tiež zabezpečujú menšie opotrebovanie čerpadla, ktoré je navyše chránené integrovaným vodným filtrom. Všetky dôležité komponenty sú vďaka jednoduchej údržbe ľahko dostupné v niekoľkých krokoch. Dômyselný koncept HD 9/20-4 MX Plus Classic dopĺňajú premyslene navrhnuté úložné priestory na príslušenstvo s pripojeniami EASY!Lock pre rýchlu a intuitívnu výmenu príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Kovový navijak na hadicu
- Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce.
- Jednoduchá a pohodlná manipulácia.
- S ANTI!Twist.
Vysoko kvalitné komponenty
- Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher.
- Pomalootáčkový 4-pólový elektromotor
- Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
- Profesionálna rotačná tryska.
- Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva.
- Robustné a odolné príslušenstvo.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- S praktickým úložným priestorom na trysky a drobné diely.
- Umožňuje bezpečné skladovanie vysokotlakovej hadice.
- S integrovaným hákom na príslušenstvo pre napájací kábel.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 900
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|70 - 200
|Max. tlak (bar)
|240
|Príkon (kW)
|6,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|047
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|81,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|84,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|740 x 528 x 952
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Striekacia tyč: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Vysokotlakové čistenie vozidiel
- Možno použiť na čistenie fasád
- Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
