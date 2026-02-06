Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic

Robustný, všestranný vysokotlakový čistič s oceľovým rámom, 4-pólovým nízkorýchlostným motorom a kľukovým hriadeľom s mosadznou hlavou valca pre dlhé prestoje a nízke nároky na údržbu.

Ľahko použiteľný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic z radu Kärcher Classic sa vyznačuje pôsobivou robustnou konštrukciou, vysoko kvalitnými a odolnými komponentmi a veľkou všestrannosťou. Stroj strednej triedy je vhodný pre širokú škálu čistiacich úloh, ako je čistenie vozidiel, výrobných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, ako aj čistenie fasád a v komunálnej oblasti. Odolné kľukové čerpadlo s mosadznou hlavou valca a sacou funkciou umožňuje prácu s teplotami vody až do 60 °C a ponúka aj možnosti nastavenia objemu vody a pracovného tlaku. Znížené otáčky 4-pólového nízkorýchlostného motora tiež zabezpečujú menšie opotrebovanie čerpadla, ktoré je navyše chránené integrovaným vodným filtrom. Všetky dôležité komponenty sú vďaka jednoduchej údržbe ľahko dostupné v niekoľkých krokoch. Dômyselný koncept HD 9/20-4 MX Plus Classic dopĺňajú premyslene navrhnuté úložné priestory na príslušenstvo s pripojeniami EASY!Lock pre rýchlu a intuitívnu výmenu príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Kovový navijak na hadicu
  • Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce.
  • Jednoduchá a pohodlná manipulácia.
  • S ANTI!Twist.
Vysoko kvalitné komponenty
  • Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher.
  • Pomalootáčkový 4-pólový elektromotor
  • Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
  • Profesionálna rotačná tryska.
  • Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva.
  • Robustné a odolné príslušenstvo.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • S praktickým úložným priestorom na trysky a drobné diely.
  • Umožňuje bezpečné skladovanie vysokotlakovej hadice.
  • S integrovaným hákom na príslušenstvo pre napájací kábel.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 900
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 70 - 200
Max. tlak (bar) 240
Príkon (kW) 6,5
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 047
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 81,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 84,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 740 x 528 x 952

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Štandard
  • Striekacia tyč: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Vypínač tlaku
Oblasti využitia
  • Vysokotlakové čistenie vozidiel
  • Možno použiť na čistenie fasád
  • Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
  • Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
  • Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
