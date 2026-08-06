HD 9/23 Ge Tr1
Mobilné a sebestačné riešenie na vysokotlakové čistenie s dlhými pracovnými intervalmi na stavbách a v komunálnej oblasti: vysokotlakový prívesný vozík HD 9/23 Ge Tr1 s benzínovým motorom Honda (EU STAGE V) a nádržou na vodu s objemom 1000 litrov.
S naším odolným a mobilným studenovodným prívesným vozíkom HD 9/23 Ge Tr1 nie je ani náročné vysokotlakové čistenie, ako je bežné napríklad v stavebníctve alebo počas bežného dňa v komunálnej oblasti, aj bez externého prívodu prúdu a vody žiaden problém. Vďaka výkonnému a spoľahlivému benzínovému motoru Honda (EU STAGE V) a nádrži na vodu s objemom 1000 litrov pracuje tento stroj úplne sebestačne. Pracovný tlak 230 barov a prietok vody 930 litrov za hodinu sa postarajú o dostatočný čistiaci výkon aj pri nepoddajných znečisteniach. Okrem toho je tento stroj vybavený zmysluplnými detailmi, ako napríklad ergonomickou vysokotlakovou pištoľou EASY!Force. Jednoduchá obsluha a rôzne možnosti odkladania výrazne uľahčujú manipuláciu. Na želanie sú možné aj ďalšie konfigurovateľné varianty stroja, ako napríklad verzia Cab, alebo vybavenie integrovaným hadicovým bubnom na zadnej časti.
Vlastnosti a výhody
Nezávislosť na externom prívode prúdu a vody
- Naftové motory Yanmar alebo benzínové motory Honda (obidva EU STAGE V) pre sebestačnú prácu.
- 1000 l nádrž na vodu na minimálne jednu hodinu čistenia s plným výkonom.
- Integrovaný koncept prívesného vozíka pre vysokú mobilitu a maximálnu nezávislosť.
Jednoduchá a pohodlná obsluha
- Najjednoduchšia obsluha a použitie pri prenájme strojov.
- Komfortné vybavenie motorovým elektroštartom a hadicovým bubnom (na objednávku).
- Odkladací priečinok v zadnej časti na odkladanie palivových kanistrov a príslušenstva.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
- Spoľahlivá a osvedčená vysokotlaková technológia Kärcher s dlhou životnosťou.
- Čelný nárazník a plachtu na zakrytie zadnej časti na ochranu stroja je možné dokúpiť na objednávku.
- Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje celoročné využitie.
Možné sú viaceré konfigurácie
- Flexibilné konfigurácie na mieru pre individuálne požiadavky zákazníkov.
- Na objednávku variant Cab na použitie na korbách alebo na zabudovanie do áut.
- Na požiadanie je možné nádrže vyhotoviť aj v špeciálnych farbách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|400 - 930
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Výrobca motora
|Honda
|Typ motora
|GX 390
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|600
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Servo Control
- Power tryska
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Video
Oblasti využitia
- Mobilné vysokotlakové čistenie v stavebníctve, ako aj stavebných strojov a stavebných vozidiel
- Na prenájom prostredníctvom požičovní na rôzne čistiace práce
- Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad na odstraňovanie grafitov
- Mobilné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti, napríklad v parkoch