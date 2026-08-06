HD 9/23 Ge Tr1

Mobilné a sebestačné riešenie na vysokotlakové čistenie s dlhými pracovnými intervalmi na stavbách a v komunálnej oblasti: vysokotlakový prívesný vozík HD 9/23 Ge Tr1 s benzínovým motorom Honda (EU STAGE V) a nádržou na vodu s objemom 1000 litrov.

S naším odolným a mobilným studenovodným prívesným vozíkom HD 9/23 Ge Tr1 nie je ani náročné vysokotlakové čistenie, ako je bežné napríklad v stavebníctve alebo počas bežného dňa v komunálnej oblasti, aj bez externého prívodu prúdu a vody žiaden problém. Vďaka výkonnému a spoľahlivému benzínovému motoru Honda (EU STAGE V) a nádrži na vodu s objemom 1000 litrov pracuje tento stroj úplne sebestačne. Pracovný tlak 230 barov a prietok vody 930 litrov za hodinu sa postarajú o dostatočný čistiaci výkon aj pri nepoddajných znečisteniach. Okrem toho je tento stroj vybavený zmysluplnými detailmi, ako napríklad ergonomickou vysokotlakovou pištoľou EASY!Force. Jednoduchá obsluha a rôzne možnosti odkladania výrazne uľahčujú manipuláciu. Na želanie sú možné aj ďalšie konfigurovateľné varianty stroja, ako napríklad verzia Cab, alebo vybavenie integrovaným hadicovým bubnom na zadnej časti.

Vlastnosti a výhody
Nezávislosť na externom prívode prúdu a vody
  • Naftové motory Yanmar alebo benzínové motory Honda (obidva EU STAGE V) pre sebestačnú prácu.
  • 1000 l nádrž na vodu na minimálne jednu hodinu čistenia s plným výkonom.
  • Integrovaný koncept prívesného vozíka pre vysokú mobilitu a maximálnu nezávislosť.
Jednoduchá a pohodlná obsluha
  • Najjednoduchšia obsluha a použitie pri prenájme strojov.
  • Komfortné vybavenie motorovým elektroštartom a hadicovým bubnom (na objednávku).
  • Odkladací priečinok v zadnej časti na odkladanie palivových kanistrov a príslušenstva.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
  • Spoľahlivá a osvedčená vysokotlaková technológia Kärcher s dlhou životnosťou.
  • Čelný nárazník a plachtu na zakrytie zadnej časti na ochranu stroja je možné dokúpiť na objednávku.
  • Integrovaná protimrazová ochrana umožňuje celoročné využitie.
Možné sú viaceré konfigurácie
  • Flexibilné konfigurácie na mieru pre individuálne požiadavky zákazníkov.
  • Na objednávku variant Cab na použitie na korbách alebo na zabudovanie do áut.
  • Na požiadanie je možné nádrže vyhotoviť aj v špeciálnych farbách.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 400 - 930
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Výrobca motora Honda
Typ motora GX 390
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 600
Rozmery (d x š x v) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Servo Control
  • Power tryska

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1

Video

Oblasti využitia
  • Mobilné vysokotlakové čistenie v stavebníctve, ako aj stavebných strojov a stavebných vozidiel
  • Na prenájom prostredníctvom požičovní na rôzne čistiace práce
  • Ideálne sa hodí pre upratovacie firmy, napríklad na odstraňovanie grafitov
  • Mobilné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti, napríklad v parkoch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky