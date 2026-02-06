Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU

Nový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De presviedča vďaka silnému naftovému motoru a odolnému kľukovému čerpadlu značky Kärcher aj tam, kde nie je k dispozícii prípojka prúdu.

Výkonný naftový motor s elektroštartom, odolné kľukové čerpadlo s dlhou životnosťou a vysoko efektívna technológia horákov sa pri našom horúcovodnom vysokotlakovom čističi HDS 8/20 D starajú o excelentné výsledky čistenia aj za sťažených podmienok, ako sú oblasti bez prívodu prúdu. Ideálne sa hodí na použitie v stavebníctve, v komunálnej oblasti alebo pri upratovaní budov a pri odstraňovaní nepoddajných znečistení presviedča hodinovým prietokom vody 800 litrov a pracovným tlakom 200 barov. Integrovaná 30 l palivová nádrž umožňuje dlhé pracovné intervaly. Osvedčená bezpečnostná technika pozostávajúca z tepelného a bezpečnostného ventilu, vodného filtra, kontroly teploty spalín a tlmiaceho systému (SDS) spoľahlivo chráni všetky dôležité komponenty, zatiaľ čo pevný rám z oceľových rúrok chráni stroj pred poškodením zvonku. Do sériovej výbavy patria okrem toho bezpečnostné pneumatiky, otočné koliesko s aretačnou brzdou, ergonomické rúčky na posúvanie a jednoduché prepínanie jedným otočným prepínačom. Príslušenstvo ako vysokotlaková hadica a vysokotlakový pracovný nadstavec sa odkladajú efektívne priamo na stroji.

Vlastnosti a výhody
Úsporný naftový spaľovací motor
Úsporný naftový spaľovací motor
Umožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. S pohodlným elektroštartom.
Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Veľké bezpečnostné pneumatiky a otočné koliesko s aretačnou brzdou. Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie. Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Odolné vyhotovenie na to najtvrdšie použitie
Odolné vyhotovenie na to najtvrdšie použitie
Stabilný rám z oceľových rúrok bezpečne ochráni stroj pred vonkajšími vplyvmi. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter. Hodí sa na nakladanie žeriavom v požičovniach alebo v stavebníctve.
Koncept príslušenstva
  • Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 800
Pracovný tlak (bar/MPa) 200 / 20
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Teplota vody na prívode (°C) 30
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,9
Palivová nádrž (l) 30
Palivá Nafta / Ľahký olej
Druh pohonu Nafta
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita vozík
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 243
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 248
Rozmery (d x š x v) (mm) 1130 x 910 x 895

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Power tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Klietkový ochranný rám
  • Elektroštart
  • stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí pre stavebníctvo alebo prepravné služby na čistenie strojov a áut.
  • Pre profesionálov v oblasti čistenia a komunálnu oblasť na odstraňovanie nepoddajného znečistenia
