Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA

Výkonný 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA z kompaktnej triedy ponúka režim eco!efficiency, parný stupeň a automatický navijak s vysokotlakovou hadicou Ultra Guard.

Najvýkonnejší 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA, ponúka režim eco!efficiency a parný stupeň. Výkonný 4-pólový vodou chladený motor a robustné axiálne čerpadlo s tromi keramickými piestami zaisťujú vysoký tlak. Automatický navijak hadice Ultra Guard umožňuje jednoduché navíjanie a odvíjanie 15-metrov dlhej hadice s teflónovým povrchom aj pod tlakom, čo zaručuje maximálnu flexibilitu a úsporu času. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced umožňuje pohodlné nastavenie tlaku a prietoku vody. Patentovaná technológia trysiek a rýchlouzávery EASY!Lock zjednodušujú obsluhu a zabezpečujú ergonomickú prácu. Systém Soft Damping System (SDS) redukuje vibrácie, čím zvyšuje komfort pri používaní. Technológia horúcej vody efektívne odstraňuje mastnotu a znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov, ktoré sa presne dávkujú z 15,5-litrovej nádrže. HDS 8/18-4 CXA je nenáročný na údržbu a určený na každodenné použitie v náročných podmienkach. Technológia odvápňovania, vodný filter a bezpečnostný ventil spoľahlivo chránia stroj. Robustný podvozok poskytuje ochranu pred nárazmi, zatiaľ čo veľké kolesá a riadiaci valec zabezpečujú vysokú manévrovateľnosť.

Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
  • Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu
  • Automatický hadicový navijak pre bezpečnú prácu a pohodlné skladovanie 15m vysokotlakovej hadice Ultra Guard s teflónovým povrchom
Vysoká hospodárnosť
  • Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
  • Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
  • Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
  • Integrované úložisko trysiek.
  • Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
  • Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní stupienkov.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Intuitívne ovládanie vďaka veľkému prepínaču s jedným tlačidlom.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 300 - 800
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar) 220
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Príkon (kW) 6
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,2
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 4,2
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 15
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 122,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 134,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 1260 x 650 x 920

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
  • Jemný tlmiaci systém (SDS)
  • Integrovaný automatický hadicový bubon
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
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