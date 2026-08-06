Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
Výkonný 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA z kompaktnej triedy ponúka režim eco!efficiency, parný stupeň a automatický navijak s vysokotlakovou hadicou Ultra Guard.
Najvýkonnejší 3-fázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA, ponúka režim eco!efficiency a parný stupeň. Výkonný 4-pólový vodou chladený motor a robustné axiálne čerpadlo s tromi keramickými piestami zaisťujú vysoký tlak. Automatický navijak hadice Ultra Guard umožňuje jednoduché navíjanie a odvíjanie 15-metrov dlhej hadice s teflónovým povrchom aj pod tlakom, čo zaručuje maximálnu flexibilitu a úsporu času. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced umožňuje pohodlné nastavenie tlaku a prietoku vody. Patentovaná technológia trysiek a rýchlouzávery EASY!Lock zjednodušujú obsluhu a zabezpečujú ergonomickú prácu. Systém Soft Damping System (SDS) redukuje vibrácie, čím zvyšuje komfort pri používaní. Technológia horúcej vody efektívne odstraňuje mastnotu a znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov, ktoré sa presne dávkujú z 15,5-litrovej nádrže. HDS 8/18-4 CXA je nenáročný na údržbu a určený na každodenné použitie v náročných podmienkach. Technológia odvápňovania, vodný filter a bezpečnostný ventil spoľahlivo chránia stroj. Robustný podvozok poskytuje ochranu pred nárazmi, zatiaľ čo veľké kolesá a riadiaci valec zabezpečujú vysokú manévrovateľnosť.
Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
- Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu
- Automatický hadicový navijak pre bezpečnú prácu a pohodlné skladovanie 15m vysokotlakovej hadice Ultra Guard s teflónovým povrchom
Vysoká hospodárnosť
- Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
- Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
- Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
- Integrované úložisko trysiek.
- Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
- Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní stupienkov.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Intuitívne ovládanie vďaka veľkému prepínaču s jedným tlačidlom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|300 - 800
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar)
|220
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Príkon (kW)
|6
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,2
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|4,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|122,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|134,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1260 x 650 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- Integrovaný automatický hadicový bubon
- Vypínač tlaku
- Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA náhradný diel
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