Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class
HD 9/25 G je najvýkonnejší studenovodný vysokotlakový čistič s benzínovým motorom v našom rade Classic. Vyniká sebestačným napájaním a pracovným tlakom až 250 barov.
S pracovným tlakom až 250 barov, 900 litrami vody za hodinu a robustným čerpadlom kľukového hriadeľa zvládne studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Classic bez námahy aj veľmi náročné čistiace úlohy. Vďaka výkonnému benzínovému motoru EU STAGE V, ktorý eliminuje potrebu externého napájania, a vybavenému robustným rámom z oceľových rúrok a kolesami odolnými proti prepichnutiu je HD 9/25 G Classic vhodný pre náročné použitie na stavbách. na miestach, v remeselnej výrobe, v obciach alebo dodávateľmi stavebných služieb. Ergonomická rukoväť na tlačenie a veľmi kompaktné rozmery a uloženie príslušenstva, napríklad pre vysokotlakovú hadicu a násadu, uľahčujú manipuláciu a prepravu stroja v aute. Dôležité komponenty stroja sú ľahko prístupné pre servisné úlohy a účinne chránené tepelnými a bezpečnostnými ventilmi, ako aj veľkým vodným filtrom.
Vlastnosti a výhody
NezávislosťUmožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Pohodlné manuálne štartovanie lankom
Vysoká mobilitaBezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu. Podlahová umyváreň - mokré čistenie Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.
Dlhá životnosť a odolnosťRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter. Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Možnosti odkladania príslušenstva
- Držiak hadice a príslušenstva na jednoduché odkladanie a prevážanie.
- Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|900
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Max. tlak (bar/MPa)
|300 / 30
|Prítok vody
|3/4″
|Druh pohonu
|benzín
|Typ motora
|G390FA
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|Vysoké
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|56,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|64,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|878 x 538 x 702
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Power tryska
- Vodný filter
Výbava
- Klietkový ochranný rám
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher