Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class

HD 9/25 G je najvýkonnejší studenovodný vysokotlakový čistič s benzínovým motorom v našom rade Classic. Vyniká sebestačným napájaním a pracovným tlakom až 250 barov.

S pracovným tlakom až 250 barov, 900 litrami vody za hodinu a robustným čerpadlom kľukového hriadeľa zvládne studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Classic bez námahy aj veľmi náročné čistiace úlohy. Vďaka výkonnému benzínovému motoru EU STAGE V, ktorý eliminuje potrebu externého napájania, a vybavenému robustným rámom z oceľových rúrok a kolesami odolnými proti prepichnutiu je HD 9/25 G Classic vhodný pre náročné použitie na stavbách. na miestach, v remeselnej výrobe, v obciach alebo dodávateľmi stavebných služieb. Ergonomická rukoväť na tlačenie a veľmi kompaktné rozmery a uloženie príslušenstva, napríklad pre vysokotlakovú hadicu a násadu, uľahčujú manipuláciu a prepravu stroja v aute. Dôležité komponenty stroja sú ľahko prístupné pre servisné úlohy a účinne chránené tepelnými a bezpečnostnými ventilmi, ako aj veľkým vodným filtrom.

Vlastnosti a výhody
Nezávislosť
Umožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Pohodlné manuálne štartovanie lankom
Vysoká mobilita
Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu. Podlahová umyváreň - mokré čistenie Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.
Dlhá životnosť a odolnosť
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter. Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Možnosti odkladania príslušenstva
  • Držiak hadice a príslušenstva na jednoduché odkladanie a prevážanie.
  • Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 900
Pracovný tlak (bar/MPa) 250 / 25
Max. tlak (bar/MPa) 300 / 30
Prítok vody 3/4″
Druh pohonu benzín
Typ motora G390FA
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita Vysoké
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 56,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 64,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 878 x 538 x 702

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Štandard
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Power tryska
  • Vodný filter

Výbava

  • Klietkový ochranný rám
  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class náhradný diel

