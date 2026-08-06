Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus ponúka výkon aj pohodlie. Je vyrobený z kvalitných materiálov má automatický hadicový navijak a rotačná trysku Vibrasoft.
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus umožňuje ergonomickú prácu vďaka vysokotlakovej pištoli EASY!Force Advanced bez prídržnej sily. Tlak a množstvo vody je možné regulovať priamo na spúšti pištole/nadstavca pomocou ovládača Servo Control; pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele (1050 mm) sa dá otáčať. Rotačná tryska Vibrasoft znižuje vibrácie a hluk až o 30 percent. Čistič presviedča kvalitným spracovaním a materiálmi: vertikálne inštalovaná jednotka motora a čerpadla pozostáva z čerpadla s nerezovými piestami a mosadznou hlavou valca, ako aj zo 4-pólového nízkootáčkového motora s chladením vodou/vzduchom a umožňuje kompaktný dizajn pre maximálnu prenosnosť. Hliníkový rámový nosič robí podvozok robustným, ľahkým a vhodným pre nakladanie žeriavom. Zahŕňa vysokotlakovú hadicu Ultra Guard s odolným povrchom Teflon® a automatický navijak hadice schopný navíjať a odvíjať aj pod tlakom a pod uhlom až 45°, čo umožňuje až o 50 percent rýchlejšie nastavenie stroja. Tento stroj má veľa možností na ukladanie príslušenstva, ako napríklad priehradku a nastaviteľné háčiky.
Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadiceAutomatické navíjanie a odvíjanie do uhla 45 °, dokonca aj pod tlakom. Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu Časy nastavenia sú až dvakrát rýchlejšie.
Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotkyMalá plocha a priestorovo úsporné proporcie. Jednoduché manévrovanie a preprava. Maximálna stabilita zaisťuje stabilný základ stroja.
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcovDlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Vysoký výkon a účinnosť. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Ergonomická rotačná tryska Vibrasoft
- Znižuje vibrácie až o 30%.
- Znižuje hlasitosť a hladinu hluku.
- Rotačná tryska odbremení náročnú prácu od rozsiahlych čistiacich úloh.
Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na mieste
- Otočná hlava čerpadla.
- Pohodlné zobrazenie stavu olejovej náplne a vypúšťací otvor oleja integrovaný v podvozku.
- Modulárna konštrukcia pozostávajúca z čerpadla, motora a rozvádzača.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Odkladací priestor.
- Nastaviteľné háčiky, napr. na uloženie druhého pracovného nadstavca alebo elektrického kábla.
- Skladovanie pre vysokotlakovú hadicu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 900
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|50 - 200
|Max. tlak (bar)
|250
|Príkon (kW)
|7
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|047
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|74,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|82,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|607 x 518 x 1063
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s vložkou Softgrip
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Ultra Guard
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Servo Control
Výbava
- 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
- 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
- Vypínač tlaku
- Integrovaný jemný vodný filter
- Priezor pre stav oleja
- Prívod vody z mosadze
Video
Oblasti využitia
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
- Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
- Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
- Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
- Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus náhradný diel
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