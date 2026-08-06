Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
Čerpadlová jednotka HD 7/17 M St s výkonným a odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s tvrdenými antikorovými piestami, trojfázovým motorom a upevnením na stenu pre stacionárne použitie.
S prietokom cca 700 litrov za hodinu a pracovným tlakom až 170 barov sa naša výkonná motorovo-čerpadlová jednotka HD 7/17 M St s trojfázovým motorom a reguláciou tlakovým spínačom osvedčila pri každodennom používaní v náročných podmienkach. Novo vyvinutá čerpadlová technika s 3-piestovým axiálnym čerpadlom s tvrdenými antikorovými piestami a mosadznou hlavou valca zaručuje dlhú životnosť a okrem toho zvyšuje energetickú efektívnosť o dobrých 20 percent. Tento stroj je určený na stacionárne použitie a môže sa prevádzkovať tak v stojacej ako aj ležiacej polohe. Na zadnej strane sa nachádza 3-bodový úchyt, ktorý umožňuje vertikálnu alebo horizontálnu montáž. Prístup k vysokotlakovému čerpadlu a elektronickým komponentom je v prípade servisu jednoduchý – samotné čerpadlo je chránené veľkým jemným vodným filtrom pred znečisteniami nachádzajúcimi sa v úžitkovej vode.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzkaDimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Príprava pre stacionárnu prevádzkuJednoduchý a pevný 3-bodový úchyt na zadnej strane stroja pre upevnenie na stenu. Veľmi kompaktná konštrukcia šetriaca miesto. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|700
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Príkon (kW)
|4,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|23,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|25,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 300 x 565
Výbava
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher