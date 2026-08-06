Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St

Čerpadlová jednotka HD 7/17 M St s výkonným a odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s tvrdenými antikorovými piestami, trojfázovým motorom a upevnením na stenu pre stacionárne použitie.

S prietokom cca 700 litrov za hodinu a pracovným tlakom až 170 barov sa naša výkonná motorovo-čerpadlová jednotka HD 7/17 M St s trojfázovým motorom a reguláciou tlakovým spínačom osvedčila pri každodennom používaní v náročných podmienkach. Novo vyvinutá čerpadlová technika s 3-piestovým axiálnym čerpadlom s tvrdenými antikorovými piestami a mosadznou hlavou valca zaručuje dlhú životnosť a okrem toho zvyšuje energetickú efektívnosť o dobrých 20 percent. Tento stroj je určený na stacionárne použitie a môže sa prevádzkovať tak v stojacej ako aj ležiacej polohe. Na zadnej strane sa nachádza 3-bodový úchyt, ktorý umožňuje vertikálnu alebo horizontálnu montáž. Prístup k vysokotlakovému čerpadlu a elektronickým komponentom je v prípade servisu jednoduchý – samotné čerpadlo je chránené veľkým jemným vodným filtrom pred znečisteniami nachádzajúcimi sa v úžitkovej vode.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St: Flexibilná prevádzka
Flexibilná prevádzka
Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St: Príprava pre stacionárnu prevádzku
Príprava pre stacionárnu prevádzku
Jednoduchý a pevný 3-bodový úchyt na zadnej strane stroja pre upevnenie na stenu. Veľmi kompaktná konštrukcia šetriaca miesto. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 700
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Príkon (kW) 4,2
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 23,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 25,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 290 x 300 x 565

Výbava

  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher