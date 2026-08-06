Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU

Mobilný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus s prevádzkou na striedavý prúd a 3-piestovým axiálnym čerpadlom. Kompaktný a spoľahlivý stroj s vysokým čistiacim výkonom a vysokou energetickou efektívnosťou na každodenné použitie.

Náš mobilný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus bez ohrevu je sériovo vybavený mnohými inovatívnymi vlastnosťami pre bezpečnú a pohodlnú prácu. Napríklad automatická dekompresia tlaku chráni vysokotlakové komponenty pred zaťažením v pohotovostnom režime, zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Stroj sa hodí na horizontálnu aj vertikálnu prevádzku, čím ponúka maximálnu flexibilitu. Odolné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zvyšuje čistiacu silu a energetickú efektívnosť až o 20 percent. Početné možnosti odkladania príslušenstva počas prepravy, ako aj jednoduchá údržba dopĺňajú premyslený koncept stroja HD 6/15 M Plus.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU: Flexibilná prevádzka
Flexibilná prevádzka
Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta. Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 560
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Príkon (kW) 3,1
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 30
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 33,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 700

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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