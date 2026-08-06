Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
Mobilný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus s prevádzkou na striedavý prúd a 3-piestovým axiálnym čerpadlom. Kompaktný a spoľahlivý stroj s vysokým čistiacim výkonom a vysokou energetickou efektívnosťou na každodenné použitie.
Náš mobilný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus bez ohrevu je sériovo vybavený mnohými inovatívnymi vlastnosťami pre bezpečnú a pohodlnú prácu. Napríklad automatická dekompresia tlaku chráni vysokotlakové komponenty pred zaťažením v pohotovostnom režime, zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Stroj sa hodí na horizontálnu aj vertikálnu prevádzku, čím ponúka maximálnu flexibilitu. Odolné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zvyšuje čistiacu silu a energetickú efektívnosť až o 20 percent. Početné možnosti odkladania príslušenstva počas prepravy, ako aj jednoduchá údržba dopĺňajú premyslený koncept stroja HD 6/15 M Plus.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzkaDimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysoká mobilitaDržadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta. Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|560
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Príkon (kW)
|3,1
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|30
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|33,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 700
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU náhradný diel
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