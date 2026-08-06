Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus poháňaný striedavým prúdom. Sériovo s pružinovo poháňaným automatickým hadicovým bubnom, odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force.
Náš kompaktný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus robí dojem rozsiahlym balíkom vybavenia, vysokou mobilitou a malou potrebou miesta. Integrovaný pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon skracuje čas prípravy stroja na použitie, zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou a zvyšuje tým aj bezpečnosť prevádzky. Tento stroj s pohonom na trojfázový prúd disponuje riadením tlakovým spínačom, odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s mosadznou hlavou valca pre dlhú životnosť a automatickou dekompresiou tlaku na ochranu vysokotlakových komponentov pred zaťažením v pohotovostnom režime. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými pojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Konštrukcia stroja umožňujúca jednoduchú údržbu navyše umožňuje jednoduchý prístup k vysokotlakovému čerpadlu a dôležitým elektronickým komponentom.
Vlastnosti a výhody
Pružinový automatický hadicový bubon
- Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou.
- Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania.
- Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Prídavný podstavec
- Zväčšuje odstavnú plochu prístroja.
- Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.
Kvalitná výbava
- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor
- Kvalitná valcová hlava z mosadze
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Vysoká mobilita
- Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
- Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
- Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Flexibilná prevádzka
- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
- Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|560
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Príkon (kW)
|3,1
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|35,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|39
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 966
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Flex
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU náhradný diel
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