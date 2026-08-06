Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU

Vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus poháňaný striedavým prúdom. Sériovo s pružinovo poháňaným automatickým hadicovým bubnom, odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force.

Náš kompaktný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus robí dojem rozsiahlym balíkom vybavenia, vysokou mobilitou a malou potrebou miesta. Integrovaný pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon skracuje čas prípravy stroja na použitie, zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou a zvyšuje tým aj bezpečnosť prevádzky. Tento stroj s pohonom na trojfázový prúd disponuje riadením tlakovým spínačom, odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s mosadznou hlavou valca pre dlhú životnosť a automatickou dekompresiou tlaku na ochranu vysokotlakových komponentov pred zaťažením v pohotovostnom režime. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými pojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Konštrukcia stroja umožňujúca jednoduchú údržbu navyše umožňuje jednoduchý prístup k vysokotlakovému čerpadlu a dôležitým elektronickým komponentom.

Vlastnosti a výhody
Pružinový automatický hadicový bubon
  • Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou.
  • Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania.
  • Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Prídavný podstavec
  • Zväčšuje odstavnú plochu prístroja.
  • Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.
Kvalitná výbava
  • Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
  • Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor
  • Kvalitná valcová hlava z mosadze
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Vysoká mobilita
  • Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
  • Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
  • Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Flexibilná prevádzka
  • Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
  • Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 560
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Príkon (kW) 3,1
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 35,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 39
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 966

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Flex
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU náhradný diel

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