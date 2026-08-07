iSolar 400 Advanced

Kefa iSolar 400 pre výkon od 700 do 1 000 l/h. 400 mm široká kotúčová kefa na vodu čistí malé až stredne veľké fotovoltické systémy. Ideálna aj pre vyvýšené systémy.

Kotúčová kefa iSolar 400 na vodu je určená pre vysokotlakové čističe s prietokom od 700 do 1 000 l/h. Kefa má pracovnú šírku 400 mm a je obzvlášť vhodná na čistenie malých a stredných fotovoltických systémov. Vďaka nízkej hmotnosti a ľahkej manipulácii je možné pohodlne čistiť aj vyvýšené systémy.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 700 / 1000
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Pripájací závit M 18
Priemer (mm) 400
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,6
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie fotovoltaických zariadení
Príslušenstvo
iSolar 400 Advanced náhradný diel

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