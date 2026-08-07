Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Vynikajúci výkon (prietok vody 700 l/h pri pracovnom tlaku 160 barov) a pohodlný hadicový navijak charakterizujú HD 7/16-4 MX pri každodennom používaní.
Náš kompaktný, mobilný, studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16-4 MX so 4-pólovým, pomalobežným trojfázovým motorom presviedča širokou škálou vybavenia, jednoduchým servisným usporiadaním vnútorných komponentov a vysokou flexibilitou použitia. Integrovaný hadicový navijak výrazne zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, novo vyvinuté, robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zvyšuje čistiaci výkon a energetickú účinnosť o pôsobivých 20 percent, a zároveň zaručuje dlhú životnosť. Automatické uvoľnenie tlaku a veľký vodný filter preberajú zodpovednosť za ochranu vysoko kvalitných komponentov. Inovatívne riešenia zaručujú prácu bez námahy, časovo úsporné nastavenie a demontáž. Zatiaľ, čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, EASY!Lock rýchloupínacie prvky umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými skrutkovými spojmi bez negatívneho dopadu na robustnosť a životnosť. Priamo pri zariadení je vďaka šikovným riešeniam priestor pre príslušenstvo.Rozsah dodávky Anniversary Edition zahŕňa rotačnú trysku, 840 mm pracovný nadstavec a plošný čistič FR Classic.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzkaDimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysoká mobilitaDržadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta. Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Integrovaný hadicový bubon
- Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou.
- Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania.
- Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Prídavný podstavec
- Zväčšuje odstavnú plochu prístroja.
- Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|350 - 700
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Príkon (kW)
|4,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|42,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|47,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 966
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Flex
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition náhradný diel
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