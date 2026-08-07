Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition

Vynikajúci výkon (prietok vody 700 l/h pri pracovnom tlaku 160 barov) a pohodlný hadicový navijak charakterizujú HD 7/16-4 MX pri každodennom používaní.

Náš kompaktný, mobilný, studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16-4 MX so 4-pólovým, pomalobežným trojfázovým motorom presviedča širokou škálou vybavenia, jednoduchým servisným usporiadaním vnútorných komponentov a vysokou flexibilitou použitia. Integrovaný hadicový navijak výrazne zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, novo vyvinuté, robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zvyšuje čistiaci výkon a energetickú účinnosť o pôsobivých 20 percent, a zároveň zaručuje dlhú životnosť. Automatické uvoľnenie tlaku a veľký vodný filter preberajú zodpovednosť za ochranu vysoko kvalitných komponentov. Inovatívne riešenia zaručujú prácu bez námahy, časovo úsporné nastavenie a demontáž. Zatiaľ, čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, EASY!Lock rýchloupínacie prvky umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými skrutkovými spojmi bez negatívneho dopadu na robustnosť a životnosť. Priamo pri zariadení je vďaka šikovným riešeniam priestor pre príslušenstvo.Rozsah dodávky Anniversary Edition zahŕňa rotačnú trysku, 840 mm pracovný nadstavec a plošný čistič FR Classic.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition: Flexibilná prevádzka
Flexibilná prevádzka
Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta. Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Integrovaný hadicový bubon
  • Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou.
  • Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania.
  • Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Prídavný podstavec
  • Zväčšuje odstavnú plochu prístroja.
  • Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 350 - 700
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Max. tlak (bar/MPa) 240 / 24
Príkon (kW) 4,2
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Čierna
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 42,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 47,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 966

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Flex
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 250 bar
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition náhradný diel

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