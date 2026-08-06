Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
Každú hodinu až 700 litrov vody pre tie najlepšie výsledky čistenia:výkonný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage s rámom z oceľových rúr, 3-fázovým motorom a automatickou dekompresiou tlaku.
HD 7/17 M Cage je mobilný a veľmi odolný vysokotlakový čistič s trojfázovým motorom, ktorý je vybavený práškovo lakovaným rámom z oceľových rúrok, ktorý bol vyvinutý na náročné úlohy pri prevádzke vo vertikálnej alebo vodorovnej polohe. Nové 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca je vďaka konštrukcii stroja veľmi jednoducho prístupné pri údržbe a umožňuje zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti až o 20 percent. Na jeho ochranu je zabudovaný prídavný jemný vodný filter, zaťažovaniu čerpadla a ďalších vysokotlakových komponentov v pohotovostnom režime zabraňuje automatická dekompresia tlaku. Naša inovatívna vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, patrí do sériovej výbavy rovnako ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krátrýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti.rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosťRobustný rám z oceľových rúrok chráni všetky komponentov. Rám z oceľových rúrok sa hodí aj na jednoduché upevňovanie a zabezpečenie stroja v servisnom vozidle. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Príkladná jednoduchá údržbaJednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja. Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Flexibilná prevádzka
- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|700
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Príkon (kW)
|4,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|36,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|40,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 460 x 970
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage náhradný diel
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