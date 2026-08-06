Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage

Každú hodinu až 700 litrov vody pre tie najlepšie výsledky čistenia:výkonný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage s rámom z oceľových rúr, 3-fázovým motorom a automatickou dekompresiou tlaku.

HD 7/17 M Cage je mobilný a veľmi odolný vysokotlakový čistič s trojfázovým motorom, ktorý je vybavený práškovo lakovaným rámom z oceľových rúrok, ktorý bol vyvinutý na náročné úlohy pri prevádzke vo vertikálnej alebo vodorovnej polohe. Nové 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca je vďaka konštrukcii stroja veľmi jednoducho prístupné pri údržbe a umožňuje zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti až o 20 percent. Na jeho ochranu je zabudovaný prídavný jemný vodný filter, zaťažovaniu čerpadla a ďalších vysokotlakových komponentov v pohotovostnom režime zabraňuje automatická dekompresia tlaku. Naša inovatívna vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, patrí do sériovej výbavy rovnako ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krátrýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti.rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Robustný rám z oceľových rúrok chráni všetky komponentov. Rám z oceľových rúrok sa hodí aj na jednoduché upevňovanie a zabezpečenie stroja v servisnom vozidle. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage: Príkladná jednoduchá údržba
Príkladná jednoduchá údržba
Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja. Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Flexibilná prevádzka
  • Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 700
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Príkon (kW) 4,2
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 36,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 40,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 420 x 460 x 970

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage náhradný diel

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