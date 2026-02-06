Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
Mobilný vysokotlakový čistič HD 7/17 M sa vyznačuje robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s kalenými nerezovými piestami, automatickým uvoľnením tlaku a spoľahlivým trojfázovým motorom.
Spoľahlivý a výkonný, kompaktný a mobilný: náš vysokotlakový čistič HD 7/17 M s trojfázovým motorom spája dlhú životnosť, veľmi jednoduchú obsluhu, maximálnu flexibilitu a pohodlnú prácu v jednom vysoko efektívnom stroji, ktorý je určený pre vertikálnu a horizontálnu prevádzku. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, a rýchlospojka EASY!Lock, ktorá umožňujú manipuláciu päťkrát rýchlejšiu ako bežné skrutkové spoje, bez kompromisov v oblasti robustnosti alebo dlhej životnosti, zaisťuje, že môžete pracovať bez únavy a ušetríte čas pri prepájaní. Vďaka novej technológii čerpadiel sa energetická účinnosť a čistiaci výkon zvyšujú približne o 20 %. Integrovaná je účinná funkcia automatického uvoľnenia tlaku, aby sa zabránilo poškodeniu vysokotlakových komponentov aj v pohotovostnej prevádzke. Šikovné úložné možnosti pre rôzne príslušenstvo sú tiež k dispozícii v štandardnej výbave – od závesného háku na pracovný nadstavec, na uloženie počas krátkych prestávok v práci, a priehradky na trysku, až po držiak na penovaciu trysku.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbava
- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor
- Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzka
- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
- Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysoká mobilita
- Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
- Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
- Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|700
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Príkon (kW)
|4,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|31,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|35,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 700
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Striekacia tyč: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
