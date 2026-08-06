Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus

S pracovným tlakom 170 barov, 3-piestovým axiálnym čerpadlom a hadicovým bubnom presviedča mobilný HD 7/17 MXA Plus pri každodennom používaní. Konštrukcia tohto stroja umožňuje jednoduchú údržbu.

Vďaka integrovanému hadicovému bubnu je manipulácia s vysokotlakovou hadicou výkonného a mobilného vysokotlakového čističa HD 7/17 MXA Plus veľmi jednoduchá. Rovnako jednoduchý je prístup ku komponentom relevantným pre servis a aj príslušenstvo, ako rotačná tryska, plošný čistič alebo alternatívny penovací nadstavec s nádobou, majú na stroji svoje miesto, čo uľahčuje prepravu. Trojfázový motor s reguláciou tlakovým spínačom a hlavne novo vyvinutá čerpadlová technika umožňujú zvýšenie energetickej efektívnosti a čistiaceho výkonu až o 20 percent. Všetky vysokotlakové komponenty sú pred preťažením v pohotovostnom režime chránené sériovou automatickou dekompresiou tlaku. Do sériovej výbavy patrí vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. HD 7/17 MXA Plus je dimenzovaný na prevádzku v ležiacej, ako aj stojacej polohe.

Vlastnosti a výhody
Pružinový automatický hadicový bubon
  • Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou.
  • Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania.
  • Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Prídavný podstavec
  • Zväčšuje odstavnú plochu prístroja.
  • Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.
Kvalitná výbava
  • Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
  • Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor
  • Kvalitná valcová hlava z mosadze
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Vysoká mobilita
  • Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
  • Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
  • Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Flexibilná prevádzka
  • Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
  • Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 700
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Príkon (kW) 4,2
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 37,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 41
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 966

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Flex
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus náhradný diel

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