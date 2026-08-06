HD 7/17 M Plus
Tento mobilný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Plus disponuje odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s antikorovými piestami, automatickou dekompresiou tlaku a spoľahlivým trojfázovým motorom.
Spoľahlivosť a sila, kompaktnosť a mobilita: Náš vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 7/17 M Plus s trojfázovým motorom spája dlhú životnosť, jednoduchú údržbu, maximálnu flexibilitu a komfortnú prácu v jednom efektívnom stroji, ktorý je dimenzovaný na vertikálnu aj horizontálnu prevádzku. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Nová čerpadlová technika zvyšuje energetickú efektívnosť a čistiaci výkon až o 20 percent. Aby počas pohotovostnej prevádzky nedochádzalo k poškodeniu vysokotlakových komponentov, je zabudovaná účinná automatická dekompresia tlaku. Rovnako sériovo sa na stroji nachádzajú premyslené možnosti odkladania príslušenstva – od držiaka pracovného nadstavca pri prestávkach v práci cez priečinok na rotačnú trysku až po držiak pre alternatívny penovací nadstavec s nádobou.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbava
- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor
- Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzka
- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
- Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysoká mobilita
- Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
- Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
- Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|700
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Príkon (kW)
|4,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|31,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|35,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 700
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
HD 7/17 M Plus náhradný diel
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