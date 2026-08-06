HD 7/17 M Plus

Tento mobilný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Plus disponuje odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s antikorovými piestami, automatickou dekompresiou tlaku a spoľahlivým trojfázovým motorom.

Spoľahlivosť a sila, kompaktnosť a mobilita: Náš vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 7/17 M Plus s trojfázovým motorom spája dlhú životnosť, jednoduchú údržbu, maximálnu flexibilitu a komfortnú prácu v jednom efektívnom stroji, ktorý je dimenzovaný na vertikálnu aj horizontálnu prevádzku. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Nová čerpadlová technika zvyšuje energetickú efektívnosť a čistiaci výkon až o 20 percent. Aby počas pohotovostnej prevádzky nedochádzalo k poškodeniu vysokotlakových komponentov, je zabudovaná účinná automatická dekompresia tlaku. Rovnako sériovo sa na stroji nachádzajú premyslené možnosti odkladania príslušenstva – od držiaka pracovného nadstavca pri prestávkach v práci cez priečinok na rotačnú trysku až po držiak pre alternatívny penovací nadstavec s nádobou.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbava
  • Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
  • Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor
  • Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzka
  • Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
  • Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysoká mobilita
  • Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
  • Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
  • Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 700
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Príkon (kW) 4,2
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 31,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 35,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 700

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič HD 7/17 M Plus
Vysokotlakový čistič HD 7/17 M Plus
Vysokotlakový čistič HD 7/17 M Plus
Vysokotlakový čistič HD 7/17 M Plus
Vysokotlakový čistič HD 7/17 M Plus

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
HD 7/17 M Plus náhradný diel

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