Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus

Mobilný vysokotlakový čistič bez ohrevu so 4-pólovým, pomalobežným motorom.

Náš kompaktný, mobilný, studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16-4 MX so 4-pólovým pomalobežným trojfázovým motorom presviedča širokou škálou vybavenia, dizajnom s jednoduchým servisom a vysokou flexibilitou použitia. Integrovaný navijak hadice výrazne uľahčuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou a novovyvinuté robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zvyšuje čistiaci výkon a energetickú účinnosť o pôsobivých 20 % a zároveň zabezpečuje dlhú životnosť. Vysokokvalitné komponenty sú chránené automatickým odľahčením tlaku a veľkým vodným filtrom. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú silu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu, a rýchlospojky EASY!Lock, ktoré umožňujú päťkrát rýchlejšiu manipuláciu ako pri bežných skrutkových spojoch bez kompromisov v oblasti robustnosti alebo dlhej životnosti, sú inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia, že môžete pracovať bez únavy a ušetriť čas pri montáži a demontáži. Vďaka šikovným riešeniam je možné príslušenstvo až po voliteľnú penovú nadstavec v hrnčeku uložiť priamo na stroji pre bezpečnú prepravu.

Vlastnosti a výhody
Pružinový automatický hadicový bubon
  • Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou.
  • Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania.
  • Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Prídavný podstavec
  • Zväčšuje odstavnú plochu prístroja.
  • Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.
Kvalitná výbava
  • Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
  • Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor.
  • Kvalitná valcová hlava z mosadze
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Vysoká mobilita
  • Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
  • Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
  • Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Flexibilná prevádzka
  • Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
  • Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 600
Teplota vody na prívode (°C) až do 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 160 / 16
Max. tlak ( ) 240 / 24
Príkon (kW) 3,3
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 43,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 47
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 966

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Flex
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus náhradný diel

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