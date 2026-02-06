Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic

Robustný, všestranný vysokotlakový čistič s oceľovým rámom, 4-pólovým nízkootáčkovým motorom, čerpadlom kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov.

Vysokotlakový čistič s jednoduchým ovládaním HD 7/18-4 M Classic z radu Classic prináša pôsobivý robustný konštrukčný dizajn, vysokokvalitné komponenty s dlhou životnosťou a veľkú všestrannosť. Stroj strednej triedy je vhodný pre širokú škálu čistiacich úloh, ako je čistenie vozidiel, výrobných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, ako aj čistenie fasád a v komunálnej sfére. Odolné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a sacou funkciou umožňuje prácu s teplotou vody až 60 °C a ponúka aj možnosti nastavenia objemu vody a pracovného tlaku. Znížené otáčky 4-pólového nízkootáčkového motora zaisťujú aj menšie opotrebovanie čerpadla, ktoré je navyše chránené integrovaným vodným filtrom. Všetky dôležité komponenty sú vďaka jednoduchej údržbe ľahko dostupné v niekoľkých krokoch. Šikovný koncept HD 7/18-4 M Classic dopĺňa premyslene navrhnutý úložný priestor pre príslušenstvo s EASY!Lock pripojeniami pre rýchlu a intuitívnu výmenu príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic: 4-pólový nízkootáčkový elektromotor
4-pólový nízkootáčkový elektromotor
Znížené otáčky motora pre menšie opotrebovanie čerpadla. Dlhá životnosť motora. Len veľmi nízke vibrácie motora.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic: Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov
Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Tlak a množstvo vody je možné nastaviť na samotnom čerpadle. S funkciou odsávania a teplotou vody až 60 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic: Jednoduchá údržba
Jednoduchá údržba
Všetky dôležité komponenty sú dostupné v niekoľkých jednoduchých krokoch. Stav naplnenia a kvalita oleja sú ľahko čitateľné vďaka kontrolnému sklíčku. Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • S praktickým úložným priestorom na trysky a drobné diely.
  • Umožňuje bezpečné skladovanie vysokotlakovej hadice.
  • S integrovaným hákom na príslušenstvo pre napájací kábel.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!Lock
  • Robustné a odolné príslušenstvo.
  • Rýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva.
  • Jednoduché a intuitívne ovládanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 700
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 70 - 180
Max. tlak (bar) 220
Príkon (kW) 5,5
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 038
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 49,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 62,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 740 x 528 x 952

Balenie obsahuje

  • Striekacia tyč: 840 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic

Video

Oblasti využitia
  • Vysokotlakové čistenie vozidiel
  • Možno použiť na čistenie fasád
  • Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
  • Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
  • Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher