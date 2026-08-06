Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
Stacionárne použiteľná kompaktná motorovo-čerpadlová jednotka HD 6/15 M St s motorom na striedavý prúd, upevnením na stenu, odplavovacím výkonom 600 litrov za hodinu a automatickou dekompresiou tlaku.
Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s tvrdenými antikorovými piestami je srdcom našej výkonnej motorovo-čerpadlovej jednotky HD 6/15 M St s motorom na striedavý prúd. Umožňuje zvýšenie energetickej efektívnosti a čistiaceho výkonu až o 20 percent, zaručuje dlhú životnosť a bez problémov sa postará o pracovný tlak 150 barov. Na ochranu čerpadla je zabudovaný jemný vodný filter, ktorý z úžitkovej vody spoľahlivo odstráni čiastočky špiny. Aj automatická dekompresia tlaku chráni čerpadlo a ďalšie vysokotlakové komponenty pred možným zaťažením v pohotovostnej prevádzke. Používanie a údržba tohto stroja strednej triedy sú extrémne jednoduché vďaka ľahkému prístupu k všetkým dôležitým komponentom. Prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe: Pre jednoduchú montáž na stenu vo vertikálnej polohe (alebo horizontálne zabudovanie) sa na zadnej strane stroja nachádza 3-bodový úchyt.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzkaDimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Príprava pre stacionárnu prevádzkuJednoduchý a pevný 3-bodový úchyt na zadnej strane stroja pre upevnenie na stenu. Veľmi kompaktná konštrukcia šetriaca miesto. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|560
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Príkon (kW)
|3,1
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|20,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 300 x 565
Výbava
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU náhradný diel
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