Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU

Stacionárne použiteľná kompaktná motorovo-čerpadlová jednotka HD 6/15 M St s motorom na striedavý prúd, upevnením na stenu, odplavovacím výkonom 600 litrov za hodinu a automatickou dekompresiou tlaku.

Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s tvrdenými antikorovými piestami je srdcom našej výkonnej motorovo-čerpadlovej jednotky HD 6/15 M St s motorom na striedavý prúd. Umožňuje zvýšenie energetickej efektívnosti a čistiaceho výkonu až o 20 percent, zaručuje dlhú životnosť a bez problémov sa postará o pracovný tlak 150 barov. Na ochranu čerpadla je zabudovaný jemný vodný filter, ktorý z úžitkovej vody spoľahlivo odstráni čiastočky špiny. Aj automatická dekompresia tlaku chráni čerpadlo a ďalšie vysokotlakové komponenty pred možným zaťažením v pohotovostnej prevádzke. Používanie a údržba tohto stroja strednej triedy sú extrémne jednoduché vďaka ľahkému prístupu k všetkým dôležitým komponentom. Prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe: Pre jednoduchú montáž na stenu vo vertikálnej polohe (alebo horizontálne zabudovanie) sa na zadnej strane stroja nachádza 3-bodový úchyt.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU: Flexibilná prevádzka
Flexibilná prevádzka
Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU: Príprava pre stacionárnu prevádzku
Príprava pre stacionárnu prevádzku
Jednoduchý a pevný 3-bodový úchyt na zadnej strane stroja pre upevnenie na stenu. Veľmi kompaktná konštrukcia šetriaca miesto. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 560
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Príkon (kW) 3,1
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 20,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 290 x 300 x 565

Výbava

  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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