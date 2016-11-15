Nulová sila. Plný výkon. EASY!Force sila spúšte.
Vy máte tú moc! Medzi vás a vašu úlohu sa môže postaviť len jedná vec: naša EASY!Force vysokotlaková pištoľ. To Vám dáva silu použiť vysoký tlak s ľahkosťou. Revolučný koncept pištole EASY!Force, ktorá využíva spúšť a silu spätného nárazu vysokotlakového prúdu a znižuje vztlakovú silu spúšte na nulu. Už žiadne stláčanie. Navrhnutá pre ľahšiu manipuláciu, ergonomická a ľahko ovládateľná. Vyskúšajte našu vysokotlakovú pištoľ EASY!Force ešte dnes.
EASY!Force: Nikdy nebolo jednoduchšie mať vysoký tlak pod kontrolou.
S vysokotlakovou pištoľou EASY!Force sme definovali nový rozmer ergonómie pri vysokotlakovom čistení. Potvrdzujú to nezávislé aj patentové štúdie.
bežná vysokotlaková pištoľ
Otvorená poloha ruky znižuje námahu. Zníženie námahy ramien a chrbta o 30%. Zníženie námahy zápästia a prstov o 60%.
Otázka ergonómie.
Ergonómia je základnou ochranou ľudí a ich zdravia. EASY!Force vám ponúka mnoho výhod v porovnaní s tradičnými striekacími pištoľami HP.
Svoju EASY!Force ovládate s nulovou prídržnou silou. To chráni vaše kĺby, vaše svaly a celé telo. Znižuje riziko poranenia spôsobeného únavou. A zabraňuje artritíde. Ale EASY!Force ponúka nielen zdravotné prínosy, ale aj výsledky práce sa zlepšujú a neplánované prestávky zmiznú. Výrazne zvýšenie a efektivita vďaka EASY!Force.
Menšie svaly si oddýchnu. Väčšie svaly to spravia.
Nie všetky typy síl sú podobné. Dôležité je, koľko svalovej hmoty je potrebné na vytvorenie potrebnej sily. Pre únavu je rozhodujúci aj pohyb kĺbov mimo ich neutrálnej polohy. Práve toto je miesto, kde prichádza do hry naša EASY!Force.
Vďaka tomu, že spúšťanie EASY!Force pištoli je robené prítlakom nie je ruka pod veľkou záťažou. S bežnými vysokotlakovými pištoľami musia byť prsty stočené do päste a zovreté. S EASY!Force ruka zostáva v uvoľnenej neutrálnej polohe, prsty nie sú ohnuté. A to vedie k výrazne zníženému namáhaniu svalov. To umožňuje dlhodobo pracovať bez únavy a vedie k lepšiemu a hospodárnejšiemu pracovnému výkonu s optimálnymi pracovnými výsledkami.
EASY!Force: Ešte nikdy ste nemali vysoký tlak tak pevne v rukách
Zažite novú dimenziu ergonómie vo vysokotlakovom čistení: S novou vysokotlakovou pištoľou EASY!Force nepotrebujete žiadnu silu na udržanie stlačenej pištole, takže čistenie je oveľa uvoľnenejšie a bez námahy.
Otázka ergonómie
Práca pomocou vysokotlakových čističov je telesne veľmi namáhavá. O to dôležitejšia je ergonómia. Neustále držanie spúšte na bežných vysokotlakových pištoliach vedie po chvíli k únave, bolestiam zápästia a kŕčovitému pracovnému postoju. Rozsiahle čistiace práce nie možné vykonávať bez častých prestávok alebo dokonca výmeny používateľa. Naša technológia EASY!Force to teraz raz a navždy zmenila. Už žiadne držanie stlačenej pištole. Takto ľahko ste vysokým tlakom ešte nikdy nečistili.
Doživotný celokeramický ventil
Ak dôjde k výpadku vysokotlakovej pištole, tak je to vždy v prvom rade kvôli chybným ventilom poškodeným malými čiastočkami. Aj s týmto naša EASY!Force skoncovala: Jej ventil sa skladá z keramickej guľôčky s keramickým tesniacim sedlom, čím odolá aj každému potenciálnemu poškodeniu čiastočkami nečistôt. A to vám prináša 5-násobne dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými ventilmi.
Intuitívne bezpečná práca
Poistka spúšte novej pištole EASY!Force zabraňuje nechcenému spusteniu a poskytuje maximálnu bezpečnosť pri používaní. Bez zníženia komfortu. Pre spustenie vysokotlakového prúdu stačí len raz stlačiť poistku, čo urobíte intuitívne. Pištoľ EASY!Force ostáva otvorená, pokiaľ držíte spúšť. Ak spúšť pustíte, pištoľ sa okamžite vypne.
Komfort v každej situácii
Nerobte si starosti s ergonómiou práce – o to sa postaráme my. Naša vysokotlaková pištoľ EASY!Force vám poskytne optimálnu ergonómiu pri bežných pracovných postojoch. Ak si to vyžaduje situácia, hlavne pri prácach nad hlavou alebo pri meniacich sa pracovných uhloch, môžete použiť prídavnú rukoväť.
Pomocou rukoväte ide všetko ľahšie
Rukoväť dodávaná na objednávku sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa vo všeobecnosti odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená.
Priestor pre prídavnú rukoväť je na pracovnom nadstavci. V rámci tohto priestoru môžete rukoväť presúvať v závislosti od vašej telesnej veľkosti alebo si takto ideálne prispôsobiť pracovný uhol. Ide to pohodlne a rýchlo pomocou jednoduchej nastavovacej skrutky. Ergonomický tvar rukoväte ponúka dve dodatočné miesta pre uchopenie, či už ste pravák alebo ľavák. Pomocou pracovných nadstavcov otočných o 360° môžete prídavnú rukovať aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo ešte viac zvyšuje flexibilitu.
EASY!Lock: Pripojenie obratom ruky
Pomocou našich patentovaných rýchlouzáverov EASY!Lock stroj raz-dva pripravíte na prevádzku alebo po práci opäť odstrojíte. Neuveriteľne až 5-krát rýchlejšie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi. A pritom je náš rýchlouzáver EASY!Lock rovnako pevný a má rovnako dlhú životnosť. Teda aspoň prinajmenšom.
Rýchlejšie pripravený – rýchlejšie hotovo
Doposiaľ si príprava vášho vysokotlakového čističa na použitie a jeho odstrojenie po skončení práce vyžadovali veľa času. Hlavne spájanie a odpájanie rôznych rozhraní. A to isté potom pri výmene príslušenstva. Zabudnite na to. Náš systém EASY!Lock v sebe spája výhody rýchlospojky s výhodami závitového spoja. A vy získate približne 80 % času. Čas, ktorý potrebujete na skutočnú prácu. Alebo na iné dôležité veci.
Jedinečná rýchlosť, bezpečnosť a odolnosť
Nič nie je tak bezpečné, spoľahlivé a trvanlivé ako závitový spoj. Nič neušetrí toľko času ako rýchlospojka. Ale jedna vec je tak dobrá ako oboje dokopy: Náš EASY!Lock je silný ako bežný závitový spoj a flexibilný ako rýchlospojka. Samozaistenie vďaka kónickému systému. Obratom ruky – raz o 360° – spojíte pomocou viacnásobného závitu so zasúvacou pomôckou všetko príslušenstvo vysokotlakového čističa až po trysku. Rýchlo a bezpečne. Vždy a vždy a vždy znova.
Tak ľahký je pokrok
Pri našom systéme EASY!Lock nešla inovácia na úkor hmotnosti, pretože tento systém neváži viac ako bežné rýchlouzávery. Malým vylepšením s veľkým účinkom pre vás je tesnenie pracovného nadstavca na strane trysky. Tá už nie je umiestnená axiálne na čelnej strane ale radiálne priamo pred upevňovacím závitom. Tým má tesnenie výrazne dlhšiu životnosť a nestráca sa.
Takto vyzerajú perfektné spoje
Aby sme pokryli rôzne rozhrania od vysokotlakového čističa až po trysku ako aj kompatibilitu smerom dopredu i dozadu, je k dispozícii celkovo 8 rôznych adaptérov. Tým je zaručené, že môžete aj naďalej každý stroj a každé príslušenstvo prevádzkovať spolu s novými strojmi a príslušenstvom s prípojkami EASY!Lock. Pomocou nášho vyhľadávača adaptérov nájdete zoznam všetkých adaptérov pre váš účel použitia. Napríklad môžete každý vysokotlakový čistič s prípojkou M22 × 1,5 pomocou adaptéra 2 obratom ruky upraviť na nový systém EASY!Lock.