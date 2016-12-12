Vyhľadávač adaptérov EASY!Lock
Takto vyzerajú perfektné spoje. Aby sme pokryli rôzne rozhrania od vysokotlakového čističa až po trysku ako aj kompatibilitu smerom dopredu i dozadu, je k dispozícii celkovo 8 rôznych adaptérov. Tým je zaručené, že môžete aj naďalej každý stroj a každé príslušenstvo prevádzkovať spolu s novými strojmi a príslušenstvom s prípojkami EASY!Lock. Pomocou nášho vyhľadávača adaptérov nájdete zoznam všetkých adaptérov pre váš účel použitia. Napríklad môžete každý vysokotlakový čistič s prípojkou M22 × 1,5 pomocou adaptéra 2 obratom ruky upraviť na nový systém EASY!Lock.
Takto rýchlo nájdete vhodný adaptér
Vyberte najprv hore vľavo produktovú skupinu. Potom pozrite, či používate staré alebo nové prípojky. Kliknite na informačné tlačidlo pre zobrazenie pokynov, ako ich môžete rozpoznať. Potom vyberte najprv hore vpravo produktovú skupinu príslušenstva, ktoré sa má pripájať, a kliknite na želané príslušenstvo. Zobrazí sa vám vhodný adaptér.