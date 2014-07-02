Stacionárne vysokotlakové čističe
Stacionárne vysokotlakové čističe - jedna základňa, veľa oblastí použitia. Stacionárne vysokotlakové čističe Kärcher sú vhodné všade tam, kde sa vyžaduje úsporné čistenie a dezinfekcia.
Horúcovodné vysokotlakové čističe
Stacionárne vysokotlakové čističe s olejovým alebo plynovým horákom ponúkajú vysoký čistiaci výkon a maximálnu účinnosť.
Studenovodný vysokotlakový čistič
Stacionárne vysokotlakové čističe bez ohrevu sú vďaka vstupnej teplote vody až 85 °C a voliteľnému použitiu s tryskami veľmi flexibilné pre každé použitie.
Generátor horúcej vody
V prípade, že nemáte prístup k horúcej vode a nie je možné nainštalovať olejové alebo plynové ohrievače, prichádzajú na rad elektrické ohrievače vody.