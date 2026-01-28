Priemyselné vysávače na pevné hmoty/prach
Vysávače so špeciálnou filtračnou technikou V rôznych priemyselných oblastiach je nutné odsávať najrozličnejšie látky a médiá. Usadené médiá, zdraviu škodlivý prach, jemné a hrubé piliny, piesok, abrazívne médiá, vláknité látky každého druhu, zvyšky potravín, organické substancie, veľmi ľahké až veľmi ťažké materiály pritom kladú maximálne nároky na používanú filtračnú techniku. V našom priemyselnom systéme Kärcher nájdete optimálny filter pre každú úlohu, a je jedno, či sa priamo v procese používa denne len niekoľko hodín alebo nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni.
