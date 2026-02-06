Priemyselné odprašovače
Kontinuálne odsávanie suspendovaných častíc Kontinuálne odprašovanie priamo v procese v mieste vzniku prachu ako aj okolia významne prispieva k bezpečnosti výrobného procesu a ochrane zdravia. Naše priemyselné odprašovače na použitie vo výrobe sa hodia na každý druh prachu a jemných pilín, ktoré vznikajú pri obrábaní.
Priemyselné odprašovače sú stroje, ktoré odstraňujú zo vzduchu suspendované častice, ako je prach, najmä jemné druhy prachu. Pracujú pri nízkom vákuu s relatívne vysokým prietokom vzduchu. Portfólio odprašovačov zahŕňa stroje na použitie v zóne Atex, aj mimo nej.
Priemyselné odprašovače Ex
Naše priemyselné odprašovače s ochranou pred explóziou konštruujeme prísne podľa smernice Z22 pre výbušné suspendované častice ako aj horľavé častice.