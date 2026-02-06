Odprašovače
Pre efektívne odstránenie častíc! Častice môžu byť veľmi odlišné: jemný prach, škodlivý prach, jemné triesky a všetky druhy obrusovania. V mnohých priemyselných odvetviach je kontinuálna extrakcia procesného prachu z kovov, skla, kameňa, textilných vlákien, poľnohospodárskych výrobkov alebo chemikálií priamo v procese veľmi dôležitá. Nepostrádateľné. Naše priemyselné odsávače prachu spoľahlivo zhromažďujú častice priamo spojené so spracovateľskými alebo plniacimi systémami nepretržite, a to aj vo veľkých množstvách.
