Umývacie linky pre osobné automobily
Portálové umývacie linky Kärcher umývajú hospodárne a súčasne ekologicky. Pre predajne automobilov, čerpacie stanice, umývacie centrá ako aj nákupné strediská a supermarkety.
Viac než umývacia linka
Portálové umývacie linky radu CB line presvedčí kvalitou a maximálnou efektívnosťou. Konštrukčné diely s mimoriadne dlhou životnosťou a žiarové pozinkovanie oceľové komponenty zabezpečujú spoľahlivý chod s dlhými intervalmi údržby. Môžete sa tak sústrediť na podstatné: rentabilné čistenie vozidiel s vysokým profitom.
Jednotná základná konštrukcia
Všetky modely rady Kärcher CB line sú založené na rovnakej platforme, ktorá sa vyznačuje vysoko kvalitnou technikou.
Úsporné umývanie
Frekvenčne riadené motory pojazdu a zdvihu pre strešnú kefu a sušič strechy zaisťujú hladký priebeh umývania.
Maximálna bezpečnosť
Pre bezpečnosť ľudí a osobných vozidiel sú portálové umývacie linky radu CB line vybavené induktívnymi spínačmi, svetelnými závorami a početnými mechanickými zariadeniami.
Bezúdržbová prevádzka
Rada CB line sľubuje bezúdržbový chod ložísk a vedenia u priamych pohonov, ako napríklad u pohybov postranných kief a u plochých remeňov pre zdvihové pohyby.
Ľahký prístup
Všetky komponenty sú ľahko a rýchlo prístupné spredu.
Optimalizovaná spotreba
Inteligentný šetrenie prírodných zdrojov: Rozdeľovač vody rozstrekuje vodu a čistiace prostriedky hlavne tam, kde je to nutné.
Vybavené pre každú požiadavku
Pre podmienky s nízkou až mimoriadne vysokou početnosťou umývania, od základného vybavenia až po Premium zariadenia a vždy úplne podľa požiadaviek prevádzkovateľa a miestnych okolností: Portálové umývacie liky radu CB line možno vďaka početným doplnkovým opciám a komponentom flexibilne rozšíriť. Tím splní každé zariadenie – či už CB 3, CB 5 alebo CB Takt – priania optimálnych výsledkov umývania behom veľmi krátkej doby. Každá umývacia linka CB line pracuje podľa princípov: šetrne voči autu – nekompromisne voči špine.
Úspešne bez zbytkov
Každé stanovište má svoje nároky. Portálové umývacie rady CB spĺňajú všetci. Voliť môžete až z 5 výšok zariadenia a umývania. To je dostatočný priestor pre to, aby sa našlo správne riešenie pre každú umývaciu halu a všetky bežné modely osobných vozidiel až po malú dodávku. Zaručene
U zariadení s balíčkom opláštenia „ECO“ bez predného krytu sa zníži výška zariadenia o 65 mm. U portálovej umývacej linky CB s výškou umývania 2,00 m sa zníži výška zariadenia bez predného krytu o 120 mm.
CB 3: Flexibilná, rýchla, úsporná
Flexibilná môže byť rýchla. Rýchla môže byť úsporná. A úsporná môže byť flexibilná. U CB 3 sa spoja tieto tri vlastnosti do jednej portálovej umývacej linky, ktorá splní všetky priania.
Atraktívny dizajn
Pre individuálnu úpravu podľa miestnych podmienok a prevádzkovateľa sú na výber rôzne varianty dizajnu.
Perfektné pred-umytie
Pre odstránenie hmyzu a silných nečistôt.
Umývanie kolies
Voliteľné tanierové umývanie kolies ale umývanie kolies Rawa 2.0 s vysokým tlakom pre dokonalé výsledky.
Optimalizované zisťovanie obrysov
Postranné kefy sú umiestnene kolmo alebo v uhle 15° a optimálne tak zaznamenajú prah i horný priestor vozidiel.
Perfektné sušenie
Pomocou dvoch samostatných bočných sušičov a jedného sušiča strechy vedeného v obrysoch s pohyblivou lamelou pre optimalizáciu sušenia zadku vozidla je docielene vynikajúce kruhové sušenie.
Najvyšší výkon v najmenšom priestore: Kärcher CB 5
Kärcher CB 5 je ekonomickou a alternatívou pre podmienky s viac než 1.200 umývacími cyklami mesačne. Prevádzkovatelia profitujú z rýchleho umývania iba s 2 prejazdami a vyššou priechodnosťou vozidiel pri výrazne kratšej čakacej dobe pre zákazníka.
Perfektné pred-umytie
Pre odstránenie stôp po hmyze a silných nečistôt.
Perfektná ochrana laku
Penový leštiaci prostriedok RM 837 pre zreteľnú, dlhodobo pôsobiacu konzerváciu s opravným efektom.
Perfektné umývanie kolies
Voliteľné diskové umývanie kolies alebo umývanie kolies RaWA 2.0 s vysokým tlakom pre dokonalé výsledky.
Perfektní pred-umývanie
S aktívnou penou, vysokým tlakom na stranách a v zadu.
Sušič strechy
Sušič stredy vedený v obrysoch s nastaviteľnou lamelou.
Splní každú úlohu: Kärcher CB Takt
Ideálny pre vysokú frekvenciu vozidiel, kde portálové umývacie linky neponúknu dostatočnú kapacitu a klasická umývacia linka nepracuje ešte ekonomicky, je CB Takt ideálnym systémovým riešením. Obe sériové zapojené portály umožňujú súčasné umývanie a sušenie dvoch vozidiel.
Vysoká frekvencia vozidiel
Koncipované pre 1.200 umývacích cyklov mesačne a viac. I pri maximálnej rýchlosti dosahuje vždy tie najlepšie výsledky umývania a sušenia.
Vždy správna voľba
Široká paleta výbavy pre CB Takt umožňuje veľký počet programov pri vysokej frekvencii vozidiel.
Perkfetné umývanie kolies
Voliteľné diskové umývanie kolies alebo umývanie kolies RaWA 2.0 s vysokým tlakom pre dokonalé výsledky.
Perfektné výsledky sušenia
Samostatná oblasť sušenia zo strešnými a bočnými sušičmi zaručuje perfektné výsledky sušenia.
Maximálny komfort
Zákazník sedí behom celého procesu umývania a sušenia pohodlne vo svojom vozidle.
Individuálna výbava podľa potreby
[1] Efektívne umývanie kolies
Kotúčové umývanie kolies čistí disky dôkladne a dobre. Inovatívne umývanie kolies RaWa 2.0 pracuje ako elektrická zubná kefka a garantuje optimálne čistenie diskov.
[2] Vysoký tlak zo všetkých strán
Široký výber VT aplikácií pre podbehy, podbehy a stranu až po kompletné vysokotlakové umývanie.
[3] Výkonné sušenie
Od suchého až po ultra suché: dva samostatné bočné sušiaky, a strešný sušiak vedený v obrysoch s/bez nastaviteľnej lamely a Opti Drop Stop proti dodatočne kvapkajúcej vode.
[4] Ľubovoľné vybavenie kief
Ľubovoľný výber farby a materiálu: polyetylén, penový materiál, penový materiál s polyetylénom alebo textilom.
[5] Optimalizované zisťovanie obrysov
Postranné kefy sú umiestené kolmo alebo v uhle 15° a optimálne tak zaznamenajú podbeh i horný priestor vozidiel.
[6] Bezpečný vjazd
Zvodidla vo forme vodiacich koľajníc alebo Speed Stops navedú a udržujú každé vozidlo bezpečne v stope.
[7] Diaľková kontrola
Diaľková kontrola RDS podporuje bezproblémovú pripravenosť k nasadeniu a funkčnosť. Kedykoľvek. Spoľahlivo.
[1] Perfektný dizajn pre individuálnu prezentáciu
Už zo základnými balíčkami opláštenia Eco, Deluxe a Open Art ponúka CB line atraktívne možnosti vzhľadu. Každé zariadenie môžeme dodať i v špecifickom designu zákazníka.
[2] Funkčné prvky opláštenia
Či už predná strana, predná strana vrátane prerušovača alebo opláštenie vzadu v umývacej linke CB line je spojená vysoká funkčnosť s atraktívnym dizajnom.
[3] Spoľahlivá ochrana proti rozstreknutiu
Tam, kde sa umýva, strieka voda. Opláštenie na strane a streche ponúka účinnú ochranu pred striekajúcou vodou.
[4] Variabilné zásobovanie energiou
Portálové umývacie linky CB line odoberajú svoju energiu buď zo stĺpa, energetického reťazca alebo ťahača káblov.
[5] Funkčnosť s prehľadom
Už obslužný panel basic ponúka kompletný prehľad všetkých dôležitých funkcií. Rozsah funkcií obslužného panelu comfort splní všetky priania.
[6] Účinné umytie podvozku
Či už pevné riadenie alebo riadenie po segmentoch, umývanie podvozku CB line prináša vždy prvotriedne výsledky.
[7] Inteligentný systémy štartu a obsluhy
Z hľadiska obsluhy a rozsahu funkcií veľmi rozdielne systémy CR 213, CR 300, CR 110 a CR 114 sú k dispozícii pro každý účel nasadenia s odpovedajúcou jednotkou pre štart a obsluhu.
Starostlivosť o životné prostredie: Systém recyklácie vody Kärcher
Systém recyklácie vody Kärcher šetrí skutočné peniaze a zároveň životné prostredie. Fyzikálnym oddelením častíc pomocou hydrocyklónu je odpadová voda opäť kompletne vrátená do procesu umývania a spotreba čistej vody sa zníži o 85%.
[A] Zaústenie odpadovej vody systémom do nádrže kanalizácie
[B] Zaústenie odpadovej vody cez nádrž recyklácie vody do kanalizácie
Recyklačný okruh
Odpadová voda tečie cez nádrž kde sa usadí [1] do čerpacej nádrže [2]. Odtiaľ je hydrocyklónom [3] prečerpávaná do nádrže recyklačnej vody [4] a privádzaná za pomocou zásobovacieho čerpadla [5] do procesu umývania. Nadbytočná voda môže byť prepadom z prečerpávajúcej nádrže podľa zákonných predpisov vyústená do kanalizácie [6] priamo alebo cez vylučovacie zariadenie. Voliteľne môže byť voda odvádzaná taktiež priamo z nádrže recyklované vody do kanalizácie [7]. V takomto prípade nie je urobené pripojenie medzi prečerpávacou nádržou a kanalizáciou.