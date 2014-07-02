SB – samoobslužné umývacie boxy
Či už umývacie centrum alebo čerpacia stanica: na mieru ušité umývacie linky Kärcher sú pripravené na splnenie akýchkoľvek požiadaviek
Premyslené riešenia pre váš úspech
Výkon, spoľahlivosť a efektivita sú jednými zo základných znakov profitujúceho samoobslužného umývania. Systémové komponenty Kärcher, ktoré sú vzájomne dobre zladené, pracujú vždy úsporne a s o ohľadom na budúci výnos. Okrem toho je možné systémové riešenia prispôsobiť individuálne k predstavám zákazníka – čo je výhra nie len pre Vás, ale i pre vašich zákazníkov.
Samoobslužné umývacie zariadenie s jedným umývacím miestom
Dôkladné a úsporné z hľadiska nákladov: Samoobslužné umývacie zariadenie s jedným miestom firmy Kärcher sú ideálne ako doplnkový príjem pre čerpacie stanice, alebo vlastný vozový park.
Samoobslužné umývacie zariadenie s viacerými umývacími miestami
Kompaktné a efektívne z hľadiska energie: Skriňová verzia obsahuje všetko pre ziskovú prevádzku až na štyroch umývacích stanoviskách. Modulárna technológia pokryje až osem miest.
Oceľové konštrukcie Kärcher pre samoobslužné umývacie stanovište
Nádherne funkčné: Oceľovú konštrukciu s atikovým tvarom dodávame s dizajnovými prvkami alebo bez nich. Premyslený koncept osvetlenia napomáha zákazníkovi v orientácii.
Samoobslužné vysávače
Jednoduché a ergonomické: Samoobslužné vysávače pre jeden, alebo dve parkovacie miesta pre moderné čistenie interiéru vozidiel firmy Kärcher sú ľahko ovládateľné a umožňujú vďaka ergonomicky tvarovanej sacej hubici čistenie ťažko dostupných miest.
Veľký výkon v malom: samoobslužné umývacie zariadenie s jedným miestom
Základné modely firmy Kärcher presvedčia nízkymi investičnými nákladmi a je možné ich použiť i v malom priestore. Ideálne riešenie pre vstup nováčikov do komerčného umývania vozidiel alebo k čisteniu vlastného vozového parku.
Pre kompletné čistenie: Kärcher SB Wash
Kompletné riešenie pre premývanie a penové umývanie v malom priestore
Pre umývanie bez kief: Kärcher HDS – C
Základný model pre kompletné pred umývanie, resp. priebežné rýchle umývanie.
Plná kontrola
Kontrola všetkých relevantných prevádzkových dát stačením tlačidla.
Jednoduchá voľba programov
Jednoduchá a ľahko pochopiteľná voľba umývacieho programu otočným spínačom s ukázateľnom zostávajúceho času umývania.
Flexibilné vybavenie
Individuálna výbava umývacieho zariadenia s držiakom vysokotlakového nadstavca, držiakom hadice alebo výkyvným ramenom.
Technika s dlhou životnosťou
Zariadenie pre zmäkčovanie vody zabraňujú usádzaniu vodného kameňa a garantujú dlhú životnosť stroja.
Pre každú požiadavku: samoobslužné zariadenia Kärcher s viac umývacími zariadeniami
Firma Kärcher ponúka plnú flexibilitu a pre každé stanovište vhodné riešenie: Zariadenie SB MB pre dve až štyri umývacie miesta vo verzii Skid alebo Cab a zariadenie SB MU pre štyri až osme umývacích miest v kontajnerovej verzii, resp. verzii zložené z jednotlivých súčastí.
Inovácia na najmenšom priestore: samoobslužné zariadenie Kärcher SB MB
Jednoducho postaviť, pripojiť a používať: samoobslužné umývacie zariadenie Kärcher SB MB je takmer okamžite schopné prevádzky, pretože všetko technické vybavenie je z výroby zabudované v jednej skrini. Presne dávkovanie čistiacich prostriedkov a vyspelá technológia zaručuje dlhú životnosť a hospodárne prevádzkovanie zariadenia.
Priestorovo úsporná konštrukcia
Kompaktná konštrukcia umožňuje umiestnenie všetkých komponentov iba do jednej základnej skrine.
Bezpečná ochrana
Systém dvoch kľúčov zaručuje otvorenie zariadenie zatiaľ čo kazeta mincovníka zostane zavretá.
Spoľahlivé dávkovanie
Dávkovacie čerpadla zaisťujú bezproblémový chod každého umývacieho miesta aj pri plnej prevádzke a tým aj spokojnosť zákazníkov.
Nízka spotreba energie
Vodou chladené čerpadlá znižujú spotrebu energie a tým i náklady.
Šetrné využívanie zdrojov
Použitie suchej peny znižuje spotrebu vody v zariadení a šetrí prírodné zdroje.
Jednoduchá údržba
Veľké predné dvere s odnímateľnou stredovou priečkou zaisťuje jednoduchú údržbu zariadenia.
Flexibilná tvorba programov
Individuálna tvorba až 11 umývacích programov splní bezpodmienečne každé prianie.
Ekonomická čistota
Použitím koncertovaného čistiaceho prostriedku znížite jeho spotrebu i prevádzkové náklady.
Verzie samoobslužného umývacieho zariadenia Kärcher MU:
Konfigurovateľné a nastaviteľné: samoobslužné umývacie zariadenie Kärcher MU.
Konfigurovateľný koncept stroja Kärcher SB MU umožňuje prispôsobiť sa požadovaným podmienkam a ponúka plnú flexibilitu pre vytvorenie umývacích centier zo štyrmi až ôsmimi umývacími samoobslužnými stanovišťami.
Jednotlivé súčasti, ako je príprava teplej alebo čistej vody a kompletné vybavenie umývacieho stanovišťa, je možné nastaviť podľa individuálnych potrieb. Táto flexibilita sa vyplatí: Ak firma rastie, je možné samoobslužné centrum pre starostlivosť o vozidla rozšíriť bez veľkých investícií až na 8 umývacích stanovišť.
Bezproblémové čistenie ráfov
Čistenie ráfov sa vykonáva vysokotlakovým nástavcom. Tak nie je nutné žiadny ďalší nástroj na umývanie.
Bezdotyková čistota
Nový systém pre bezdotykové umývanie sa skladá z pracovného nástavca 3-v-1 a penového čističa RM 838. Prevádzkovateľom dáva možnosť pokryť rôzne potreby zákazníkov.
Lesk bez škvŕn
Schnutie vozidla bez tvorby škvŕn vďaka vstavanému zariadeniu na zmäkčovanie vody osmózou.
Intuitívna obsluha
Jednoduchý výber umývacie programu prostredníctvom otočného spínača. Ukázateľ hodnoty informuje o zostávajúcom čase umývania.
Prevedenie samoobslužného zariadenia MU:
Plná flexibilita
Oceľová konštrukcia Kärcher je ideálnym riešením pre zariadenie s jedným až ôsmimi umývacími stanovišťami.
Multifunkčná jednotka
Integrované uloženie umývacích nástrojov vrátanie diaľkového ovládania.
Rôzne materiály deliacich stien
Deliace steny môžu byť vyrobené zo skla, dosiek Trepsa alebo s plachty a je možné ich individuálne prispôsobiť.
Rôzne varianty strechy
Strechu dodávame ako klenutú, transparentnú s polykarbónu alebo trapézového plechu.