Ponorné čerpadlá
Naše ponorné čerpadlá – presvedčivo spoľahlivé. Ponorné čerpadlá Kärcher majú tesnenie s keramickým klzným krúžkom známe z oblasti profesionálnych zariadení. Toto kvalitné tesnenie predlžuje životnosť čerpadla, zvyšuje jeho odolnosť a umožňuje mu zvládať silné namáhanie v oblasti súkromného využitia. Naše kalové ponorné čerpadlá doprava aj znečistenú vodu z A do B. Ponorné čerpadlá sa plošným odsávaním odčerpajú vodu až do jedného milimetra a postarajú sa o dokonalý, takmer suchý výsledok. A nové kalové ponorné čerpadlo s plošným odsávaním zvládne obidve požiadavky, čím je vyzbrojené na rôzne druhy použitia.
Oblasti použitia ponorných čerpadiel Kärcher
V závislosti od oblasti použitia a od stupňa znečistenia vody, ktorá má byť odčerpaná, sa odporúča buď kalové ponorné čerpadlo alebo ponorné čerpadlá s plošným odsávaním pre rýchle odčerpanie čistej a mierne znečistenej vody. Nasledujúca tabuľka ukazuje, aké čerpadlo je najvhodnejšie podľa spôsobu využitia. Veľa závisí aj od množstva vody, ktoré plánujete odčerpávať. S výkonnejším čerpadlom je možné odčerpať až 22 000 litrov znečistenej vody za hodinu. Menej výkonné modely sú vhodnejšie napríklad na čerpanie dažďovej vody alebo vody z menšieho domáceho bazéna.
Vychytávky na ponorných čerpadlách
Robustné a extra odolný - to sú naše ponorné čerpadlá Kärcher. Spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky v oblasti súkromného využitia - v závislosti na výkonovej triede dokážu odčerpať až 15.000 l vody za hodinu. Ponorné čerpadlá Kärcher majú tesnenie s keramickým kĺznym krúžkom, vďaka čomu sa výrazne zvýšila ich životnosť. Čerpadlá sú vybavené aj ďalšími ochrannými doplnkami pre minimalizovanie rizika poškodenia čerpadla pri čerpaní znečistenej vody.
Odčerpanie takmer dosucha
Po zaklapnutí nôh odčerpajú ponorné čerpadlá s plošným odsávaním vodu až do 1mm. Túto funkciu ponúkajú čerpadlá s označením flat a využijete ich pri odčerpávaní zatopených priestorov, ako sú pivnice, ale aj pri vypúšťaní bazéna na konci sezóny.
Individuálne nastavenie
Vertikálne prestaviteľný plavákový spínač zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní hladiny spínania. V ponuke máme aj modely s klasickým plavákom pre automatické spínanie čerpania podľa stavu hladiny vody.
Praktické pripojenie
Rýchle a jednoduché pripojenie hadice vďaka Quick Connect. Rôzne typy hadíc pripojíte jednoducho pomocou nášho patentovaného systému. Odporúčame používať tkané hadice z našej ponuky s dostatočne veľkým priemerom.
Perfektná ochrana
Integrovaný (v závislosti od modelu) alebo dokúpiteľný predfilter chránia čerpadlo spoľahlivo pred znečistením. Predfilter je pri čerpaní čistej vody možné ľahko zasunúť do tela čerpadla bez nutnosti demontáže.
Výpočet výkonu ponorného čerpadla
Rozhodujúcimi kritériami sú prietok potrebný pri použití a tlak (= dopravná výška). Na základe vypočítaných hodnôt je možné za pomoci výkonovej charakteristiky zvoliť vhodné čerpadlo.
Príklad výpočtu pre výber správneho ponorného čerpadla
1. Výber vhodného čerpadla závisí rozhodujúcou mierou na objemu vody, ktorý sa vypočíta nasledovne: obdĺžniková zakláňa: dĺžka × šírka × priemerná hĺbka (m) × 1 000 = objem nádrže (l), kruhová základňa: priemer × priemer × priemerná hĺbka (m) × 0,78 × 1 000 = objem nádrže (l).
(Príklad bazéna: 6 m × 3 m × 1 m × 1 000 = 18 000 l)
2. Podľa oblasti použitia sa rozhodnete pre čerpadlo na špinavú vodu alebo čerpadlo s plochým odsávaním. Prehľad požutia hore Vám pomôže pri výbere vhodného typu čerpadla.
(Príklad: čerpadlo s plochým nasávaním)
3. Zvoľte pre vás vhodný diagram a orientujte sa podľa parametrov čerpadla a parametrov hadice PrimoFlex® 1", dlhej 10 m, resp. tkanej hadice 1 1/4", dlhej 10 m, podľa toho, akú hadicu chcete použiť.
(Príklad: Hadice PrimoFlex® 1")
Príslušenstvo pre ponorné čerpadlá
Ako spoľahlivý dodávateľ systémových riešení, Kärcher ponúka svojim zákazníkom kompletný rad originálneho prísušenstva. Rozsiahli sortiment príslušenstva a je zárukou toho, že každá úloha v dome a v záhrade bude zvládnutá optimálne. Prezrite si našu ponuku doplnkov, náhradných dielov a príslušenstva pre ponorné čerpadlá Kaercher.
Praktická tkaná hadica pre maximálny prietok
Flexibilnú tkanú hadicu s antikorovou hadicovou objímkou s krídlovou skrutkou možno pripojiť bez použitia náradia, hadica je zároveń priestorovo úsporná pre skladovanie po vzore hasičských hadíc.
Spoľahlivo kompatibilné s každou hadicou
Či už špirálové alebo záhradné hadice, všetky sú ideálne pre pripojenie na Kärcher čerpadlá. Hadice na pevno pripojíte k nášmu systému Quick Connect a pri uskladnení čerpadla ich môžete bezstarostne skladovať zvlášť.
Perfektne napojené bez náradia
S adaptérmi a konektormi Kärcher bez problémov a bezpečne napojíte hadice na príslušné čerpadlo. Môžete tak využívať viac druhov hadíc bez nutnosti ich demontáže z konektora.
Optimálna ochrana kalového čerpadla
Odnímateľný predfilter zvyšuje bezpečnosť čerpadla, chráni ho pred znečistením a upchatím. Niektoré modely majú už vstavaný nerezový predfilter, ktorý sa dá ukryť do tela čerpadla.
Správne príslušenstvo pre jednotlivé typy čerpadiel nájdete priamo na ich produktových stránkach
Ponorné čerpadlá s plochým nasávaním
Ponorné kalové čerpadlá
Predĺženie záruky pre kalové čerpadlá
