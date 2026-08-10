Čistiace vozíky a vedrá
Vďaka rôznym druhom základnej výbavy, modulárnej konštrukcii a vynikajúcej životnosť našich čistiacich vozíkov vybavíte každé udržiavacie čistenie zaručene hospodárne a rýchlo.
prepravný vozík
Uľahčite si prepravu a aj likvidáciu odpadu: Uteráky, mydlo, toaletný papier a všetky čistiace pomôcky máte vždy poruke na prepravnom vozíku.
Čistiace vozíky
Naše pevné čistiace vozíky sú kompaktné, flexibilné a dajú sa rozširovať. Získate riešenie šité na mieru pre každú požiadavku pri čistení objektov.
Pojazdné vozíky na vedro
Naše modulárne čistiace systémy vám ponúkajú vysoký čistiaci výkon pri súčasne jednoduchom používaní.
Vedrá
Využite náš rozsiahly sortiment vedier a boxov ako ideálne doplnenie pre každý čistiaci vozík.