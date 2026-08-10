Čistiace vozíky a vedrá

Vďaka rôznym druhom základnej výbavy, modulárnej konštrukcii a vynikajúcej životnosť našich čistiacich vozíkov vybavíte každé udržiavacie čistenie zaručene hospodárne a rýchlo.

Kärcher prepravný vozík

prepravný vozík

Uľahčite si prepravu a aj likvidáciu odpadu: Uteráky, mydlo, toaletný papier a všetky čistiace pomôcky máte vždy poruke na prepravnom vozíku.

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Kärcher Čistiace vozíky

Čistiace vozíky

Naše pevné čistiace vozíky sú kompaktné, flexibilné a dajú sa rozširovať. Získate riešenie šité na mieru pre každú požiadavku pri čistení objektov.

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Kärcher Pojazdné vozíky na vedro

Pojazdné vozíky na vedro

Naše modulárne čistiace systémy vám ponúkajú vysoký čistiaci výkon pri súčasne jednoduchom používaní.

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Kärcher Vedrá

Vedrá

Využite náš rozsiahly sortiment vedier a boxov ako ideálne doplnenie pre každý čistiaci vozík.

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Kärcher