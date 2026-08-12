Výbava na ručné čistenie podláh

V oblasti ručného čistenia podlahy presviedča Kärcher ergonomicky premyslenými produktmi najvyššej kvality, ktoré sa vyznačujú vynikajúcim zbieraním špiny.

Kärcher Zametanie a kefovanie

Zametanie a kefovanie

Naše kvalitné produkty z kvalitných plastov vám rozhodujúcim spôsobom uľahčia zametanie a kefovanie. Profesionáli v oblasti upratovania po celom svete sú nimi nadchnutí.

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Kärcher Utieranie prachu

Utieranie prachu

Čistiace pomôcky Kärcher na ručné utieranie prachu sú vašimi užitočnými pomocníkmi, ktorí prispievajú k jednoduchému čisteniu bez námahy.

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Kärcher Mokré čistenie

Mokré čistenie

Sú to stieracie systémy, ktoré chcete a potrebujete: s maximálnym čistiacim výkonom, jednoduchou manipuláciou a použiteľné bez veľkého školenia.

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Kärcher