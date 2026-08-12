Okná
Profitujte ako čistič skiel, fasád a budov z osvedčenej profesionálnej kvality. Pre perfektné výsledky čistenia bez šmúh sme skombinovali ergonomický dizajn, bezpečnú spájaciu techniku a všestranné komponenty. Vaša práca bude bezpečnejšia, hospodárnejšia a bez únavy, pretože ušetríte vodu, energiu a čistiace prostriedky.
Rozmývače
Kvalitné návleky na rozmývače z najrozličnejších textílii – perfektné na rýchle čistenie skla a hladkých povrchov každého druhu.
T držiak
Naše kvalitné a ergonomické držiaky v tvare T sú ideálnou základňou pre používanie sa našimi návlekmi na rozmývače.
Rúčky na stierky na okná
S našimi kvalitne spracovanými a ergonomicky tvarovanými rúčkami vám budú rôzne stieracie lišty vždy bezpečne sedieť v ruke.
Lišty a náhradné gumy pre stierky
S nimi budete čistiť bez šmúh: Profesionálne lišty z antikora s výrezom v tvare V a špeciálne tvarovanými gumenými stierkami: extrémne elastické a s dlhou životnosťou.
Škrabky na okná a čepele
Pre vašu bezpečnosť: ergonomicky tvarované škrabky na okná a čepele v rôznych vyhotoveniach pre jednoduché a bezpečné odstránenie lepivých zvyškov.
Teleskopické tyče
Potrebujete ich pre bezpečnú prácu z podlahy: naše maximálne stabilné teleskopické tyče so špeciálnou uzatváracou technikou a špeciálnym kónusom. Nepretáčajú sa a nástroj je bezpečne zafixovaný.
Vedrá
Vedro na okná špeciálne na použitie s rozmývačom a stierkou na okná.
Súprava na čistenie okien
Špeciálne zostavené súpravy skladajúce sa z mnohých užitočných produktov na profesionálne čistenie skla, okien a solárnych zariadení ako aj zimných záhrad.