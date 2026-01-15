Nožnice na konáre TLO Battery 18-32
Strihanie vetiev jediným stlačením tlačidla - akumulátorové nožnice na konáre s kvalitnou čepeľou umožňuje ľahké strihanie konárov a vetiev s priemerom do 3 cm.
Vetvy s priemerom do 3 centimetrov nie sú pre akumulátorové nožnice na konáre problémom. Poradia si s menšími konármi, či vetvami, a to bez ohľadu na to, ako sú vysoko. S prídavným hákom dosiahnete aj na vyššie rastúce vetvy, ktoré sú tak ihneď v dosahu. Strihanie nebolo nikdy jednoduchšie.
Vlastnosti a výhody
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti KärcherZariadenie je možné prevádzkovať so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power.
Vymeniteľné čepeleReže a strihá obzvlášť presne a bez potreby sily.
Rozsiahly dosahĽahko dosiahne aj na vyššie vetvy
Pevný hák na zavesenie
- Vďaka háku, ktorý tiež slúži ako svorka, môžete odstrániť vetvy, ktoré uviazli v strome.
Bezpečnostné odomykanie
- Bezpečnostná poistka zabraňuje neúmyselnému spusteniu
Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
- Pre maximálne pohodlie, najmä pri dlhšej práci
Oceľový nôž s teflónovou vrstvou
- Kvalitný oceľový nôž zaručuje dlhú životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Pohon
|Uhlíkový motor
|Celková dĺžka (cm)
|91
|Rezná sila suchého dreva (cm)
|2,8
|Rezná sila čerstvého dreva (cm)
|3
|Rezacia sila (Nm)
|250
|Objem (dB(A))
|80
|Materiál čepele
|Oceľ s teflónovým povrchom
|Hrúbka čepele (mm)
|4,8
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø vetvy: 3 cm
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Výbava
- Rukoväť: Pevné
- Typ rezacieho noža: Dve čepele
- Háčik na vetvy
