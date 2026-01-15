Nožnice na konáre TLO Battery 18-32

Strihanie vetiev jediným stlačením tlačidla - akumulátorové nožnice na konáre s kvalitnou čepeľou umožňuje ľahké strihanie konárov a vetiev s priemerom do 3 cm.

Vetvy s priemerom do 3 centimetrov nie sú pre akumulátorové nožnice na konáre problémom. Poradia si s menšími konármi, či vetvami, a to bez ohľadu na to, ako sú vysoko. S prídavným hákom dosiahnete aj na vyššie rastúce vetvy, ktoré sú tak ihneď v dosahu. Strihanie nebolo nikdy jednoduchšie.

Vlastnosti a výhody
Nožnice na konáre TLO Battery 18-32: Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
Zariadenie je možné prevádzkovať so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power.
Nožnice na konáre TLO Battery 18-32: Vymeniteľné čepele
Vymeniteľné čepele
Reže a strihá obzvlášť presne a bez potreby sily.
Nožnice na konáre TLO Battery 18-32: Rozsiahly dosah
Rozsiahly dosah
Ľahko dosiahne aj na vyššie vetvy
Pevný hák na zavesenie
  • Vďaka háku, ktorý tiež slúži ako svorka, môžete odstrániť vetvy, ktoré uviazli v strome.
Bezpečnostné odomykanie
  • Bezpečnostná poistka zabraňuje neúmyselnému spusteniu
Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
  • Pre maximálne pohodlie, najmä pri dlhšej práci
Oceľový nôž s teflónovou vrstvou
  • Kvalitný oceľový nôž zaručuje dlhú životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Pohon Uhlíkový motor
Celková dĺžka (cm) 91
Rezná sila suchého dreva (cm) 2,8
Rezná sila čerstvého dreva (cm) 3
Rezacia sila (Nm) 250
Objem (dB(A)) 80
Materiál čepele Oceľ s teflónovým povrchom
Hrúbka čepele (mm) 4,8
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy) max. 375 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø vetvy: 3 cm

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia

Výbava

  • Rukoväť: Pevné
  • Typ rezacieho noža: Dve čepele
  • Háčik na vetvy
Nožnice na konáre TLO Battery 18-32
Nožnice na konáre TLO Battery 18-32

Video

Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Nožnice na konáre TLO Battery 18-32 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher