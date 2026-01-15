Odstranovač burín

Udržať burinu pod kontrolou je často ťažké a únavné. Mohlo by sa zdať, že nekontrolovateľný rast buriny nič nezastaví. Ale nový Kärcher odstraňovač buriny WRE 4 Battery sa dokáže burine postaviť čelom.

Vyhrajte boj!

Vyhrajte bitku proti burinám jednoducho, rýchlo a bez námahy pomocou odstraňovača burín Kärcher WRE 4. Jeho inovatívna rotačná hlavica s kefou a 18 V lítium-iónovou vymeniteľnou batériou zničia všetky machy a buriny. Už žiadna burina.

 

 

0 Počet produktov
Kärcher

Funkcie odstraňovača buriny

Záhrada a okolie domu bez buriny je už dosiahnuteľné – vďaka odstraňovaču burín Kärcher WRE 4 Battery. Už nemusíte trápiť vaše kolená a chrbát. Inovatívna hlava s kefami, systém vymeniteľných štetín bez náradia, alebo ergonomická teleskopická rukoväť – na odstraňovači burín WRE 4 Battery bolo všetko dôkladne navrhnuté.

Inovatívna hlava

Inovatívna hlava kefy: Štetiny odstraňujú suchý mach a burinu.

Široké využitie

Uľahčuje prácu pri rôznych druhoch nečistôt a pre rôzne výšky užívateľov.

Teleskopická rukoväť z hliníka

Hliníková teleskopická rukoväť: umožňuje používateľom akejkoľvek výšky pracovať vo vzpriamenej polohe.

Výmena štetín

Výmena štetín bez nástrojov: pre ľahkú výmenu opotrebovaných štetín.

Parkovacia poloha

Parkovacia poloha: počas prestávok pri práci môže byť zariadenie bezpečne odstavené na ochrannom kryte.

Technológia zobrazujúca čas

Technológia zobrazujúca čas: batéria zobrazuje zostávajúci čas behu, zostávajúci čas nabíjania a kapacitu batérie.

18 V batéria vymeniteľná batéria

18 V batéria vymeniteľná batéria: pre maximálnu voľnosť pohybu a flexibilitu

Úsporné skladovanie

Úsporné skladovanie: vďaka integrovanej skladovacej slučke sa zariadenie ľahko zaves

Použitie

Nezáleží na tom, kde sa burina objaví. Proti WEW 4 Battery nemá šancu. Použiť odstraňovač burín je tak praktické a jednoduché. Stačí presunúť štetinovú hlavu nad burinu – a je hotovo!

Tipy

Nastavenie

Nastavte hlavu kefy pod uhlom a naveďte ju po povrchu. Na kefu nevyvíjajte žiadny tlak.

Čistenie okrajov

Čistenie okrajov: Pre čistý rez zatlačte burinu na kameň.

Odstránenie machu

Odstránenie machu: Ak je to možné, pohybujte rotujúcou kefou pod machom.

Najúčinnejšia hlavica kefy

Hlavica kefy je najúčinnejšia, keď sa používa na ľavej strane, pretože kefa je otočená proti smeru hodinových ručičiek.

Odstraňovanie burín

Odstraňovanie burín: Ideálne pre pravidelné odstraňovanie burín.

WRE 4 eliminuje burinu

WRE 4 eliminuje burinu na povrchu. Korene nie sú odstránené.

Výsledky

Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od vonkajších faktorov (vlhkosť vzduchu, vlhkosť pôdy a okolitá teplota).

Príklad povrchov a typov burín

Machom pokryté špáry

Machom pokryté špáry

Machom pokryté povrchy

Machom pokryté povrchy

Púpava

Púpava

Skorocel

Skorocel

Nie je vhodný na trávu a nadmerné buriny.

Nie je vhodný na trávu a nadmerné buriny.

Zámková dlažba

Zámková dlažba

Kamenná dlažba

Kamenná dlažba

Obrubníky

Obrubníky

Schody

Schody

Kärcher WRE 4 Battery odstraňovač burín – porazí buriny.

Vymysleli sme ako odstrániť suchý mach i buriny. Odstraňovač burín WRE 4 sa môže pochváliť mnohými špeciálnymi funkciami.

icon_arrow