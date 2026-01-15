Odstranovač burín
Udržať burinu pod kontrolou je často ťažké a únavné. Mohlo by sa zdať, že nekontrolovateľný rast buriny nič nezastaví. Ale nový Kärcher odstraňovač buriny WRE 4 Battery sa dokáže burine postaviť čelom.
Vyhrajte boj!
Vyhrajte bitku proti burinám jednoducho, rýchlo a bez námahy pomocou odstraňovača burín Kärcher WRE 4. Jeho inovatívna rotačná hlavica s kefou a 18 V lítium-iónovou vymeniteľnou batériou zničia všetky machy a buriny. Už žiadna burina.
Funkcie odstraňovača buriny
Záhrada a okolie domu bez buriny je už dosiahnuteľné – vďaka odstraňovaču burín Kärcher WRE 4 Battery. Už nemusíte trápiť vaše kolená a chrbát. Inovatívna hlava s kefami, systém vymeniteľných štetín bez náradia, alebo ergonomická teleskopická rukoväť – na odstraňovači burín WRE 4 Battery bolo všetko dôkladne navrhnuté.
Inovatívna hlava kefy: Štetiny odstraňujú suchý mach a burinu.
Uľahčuje prácu pri rôznych druhoch nečistôt a pre rôzne výšky užívateľov.
Hliníková teleskopická rukoväť: umožňuje používateľom akejkoľvek výšky pracovať vo vzpriamenej polohe.
Výmena štetín bez nástrojov: pre ľahkú výmenu opotrebovaných štetín.
Parkovacia poloha: počas prestávok pri práci môže byť zariadenie bezpečne odstavené na ochrannom kryte.
Technológia zobrazujúca čas: batéria zobrazuje zostávajúci čas behu, zostávajúci čas nabíjania a kapacitu batérie.
18 V batéria vymeniteľná batéria: pre maximálnu voľnosť pohybu a flexibilitu
Úsporné skladovanie: vďaka integrovanej skladovacej slučke sa zariadenie ľahko zaves
Použitie
Nezáleží na tom, kde sa burina objaví. Proti WEW 4 Battery nemá šancu. Použiť odstraňovač burín je tak praktické a jednoduché. Stačí presunúť štetinovú hlavu nad burinu – a je hotovo!
Tipy
Nastavte hlavu kefy pod uhlom a naveďte ju po povrchu. Na kefu nevyvíjajte žiadny tlak.
Čistenie okrajov: Pre čistý rez zatlačte burinu na kameň.
Odstránenie machu: Ak je to možné, pohybujte rotujúcou kefou pod machom.
Hlavica kefy je najúčinnejšia, keď sa používa na ľavej strane, pretože kefa je otočená proti smeru hodinových ručičiek.
Odstraňovanie burín: Ideálne pre pravidelné odstraňovanie burín.
WRE 4 eliminuje burinu na povrchu. Korene nie sú odstránené.
Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od vonkajších faktorov (vlhkosť vzduchu, vlhkosť pôdy a okolitá teplota).
Príklad povrchov a typov burín
Machom pokryté špáry
Machom pokryté povrchy
Púpava
Skorocel
Nie je vhodný na trávu a nadmerné buriny.
Zámková dlažba
Kamenná dlažba
Obrubníky
Schody