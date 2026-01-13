Waterbooster

Inovatívna čistiaca dýza WBS 3 od spoločnosti Kärcher s rotujúcim prúdom. Pre rýchle čistenie mierne znečistených kvetináčov, nábytku a zariadenia v záhrade.

Čistiaca dýza WBS 3 je ideálnym rozšírením pre každú záhradnú hadicu. WBS 3 jednoducho spojíte so spojkou – a hotovo. Inovatívny rotujúci prúd rýchlo odstráni čerstvé nečistoty a umožňuje ľahké čistenie veľkých plôch. Zároveň ušetrí až 50 percent času v porovnaní s bežnými záhradnými rozstrekovačmi. Ďalej je možné aj presné čistenie pomocou bodového prúdu, ktorý je optimalizovaný pomocou kvalitnej kovovej dýzy. Prístroj ponúka rýchle a univerzálne použitie pre všetky mierne znečistené predmety v okolí záhrady. 2 batérie 1,5 V AA pre napájanie rotujúceho prúdu sú súčasťou dodávky.

Vlastnosti a výhody
Waterbooster Waterbooster: Systém Plug-and-play
Systém Plug-and-play
Bez nastavenia, bez prídavného príslušenstva. Kompatibilné so všetkými dostupnými upevňovacími systémami.
Waterbooster Waterbooster: Inovatívny rotujúci prúd
Inovatívny rotujúci prúd
Rotujúci prúd zníži čas čistenia v porovnaní s klasickými záhradnými rozstrekovačmi až o 50 %. Až hodina prevádzky s rotujúcim prúdom s priloženými batériami AA.
Waterbooster Waterbooster: Presný bodový prúd
Presný bodový prúd
Presné bodové čistenie vďaka kvalitnej kovovej hubici.
Ergonomický dizajn
  • Ideálna manipulácia pri každom používaní.
Jednoduchá obsluha
  • Jednoduché prepínanie bodového a rotujúceho prúdu pomocou 2-stupňového spínača.
  • Vyššia voľnosť pohybu vďaka jednoručnému ovládaniu.
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Voliteľná možnosť polievania
  • Bodový prúd je vhodný aj pre jednoduché zavlažovanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok max. (l/h) 583
Otáčky max. (rpm) 1100
Životnosť batérie (h) Približne 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,3
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 165 x 60 x 203

Balenie obsahuje

  • Batérie v štandardnej výbave

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 2
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Bodový prúd
  • Rotujúci prúd
  • Prípojka
  • 2-stupňový spínač
  • Potrebné sú batérie
Príslušenstvo
Waterbooster náhradný diel

