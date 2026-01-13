Waterbooster
Inovatívna čistiaca dýza WBS 3 od spoločnosti Kärcher s rotujúcim prúdom. Pre rýchle čistenie mierne znečistených kvetináčov, nábytku a zariadenia v záhrade.
Čistiaca dýza WBS 3 je ideálnym rozšírením pre každú záhradnú hadicu. WBS 3 jednoducho spojíte so spojkou – a hotovo. Inovatívny rotujúci prúd rýchlo odstráni čerstvé nečistoty a umožňuje ľahké čistenie veľkých plôch. Zároveň ušetrí až 50 percent času v porovnaní s bežnými záhradnými rozstrekovačmi. Ďalej je možné aj presné čistenie pomocou bodového prúdu, ktorý je optimalizovaný pomocou kvalitnej kovovej dýzy. Prístroj ponúka rýchle a univerzálne použitie pre všetky mierne znečistené predmety v okolí záhrady. 2 batérie 1,5 V AA pre napájanie rotujúceho prúdu sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Systém Plug-and-playBez nastavenia, bez prídavného príslušenstva. Kompatibilné so všetkými dostupnými upevňovacími systémami.
Inovatívny rotujúci prúdRotujúci prúd zníži čas čistenia v porovnaní s klasickými záhradnými rozstrekovačmi až o 50 %. Až hodina prevádzky s rotujúcim prúdom s priloženými batériami AA.
Presný bodový prúdPresné bodové čistenie vďaka kvalitnej kovovej hubici.
Ergonomický dizajn
- Ideálna manipulácia pri každom používaní.
Jednoduchá obsluha
- Jednoduché prepínanie bodového a rotujúceho prúdu pomocou 2-stupňového spínača.
- Vyššia voľnosť pohybu vďaka jednoručnému ovládaniu.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Voliteľná možnosť polievania
- Bodový prúd je vhodný aj pre jednoduché zavlažovanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok max. (l/h)
|583
|Otáčky max. (rpm)
|1100
|Životnosť batérie (h)
|Približne 1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,3
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|165 x 60 x 203
Balenie obsahuje
- Batérie v štandardnej výbave
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Funkcia samovyprázdňovania
- Bodový prúd
- Rotujúci prúd
- Prípojka
- 2-stupňový spínač
- Potrebné sú batérie
Príslušenstvo
Waterbooster náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher